-Davutoğlu Gannuşi'yle telefonda görüştü ANKARA (A.A) - 29.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Tunus'taki seçimlerin galibi Ennahda partisinin lideri Raşid Gannuşi ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Bakan Davutoğlu telefonla Gannuşi'yi arayarak, seçimlerde partisinin kazandığı zafer dolayısıyla tebrik etti. Davutoğlu, en kısa sürede Tunus'u ziyaret etmek istediğini Gannuşi'ye bildirdi. Gannuşi ise, Tunus'ta en kısa sürede hükümeti kurmak için çaba sarf edeceklerini belirtti.