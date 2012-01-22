T24 LogoT24 Logo
Dünya

Davutoğlu, Fransa'yı uyardı PARİS (A.A)

22 Ocak 2012 21:31

-Davutoğlu, Fransa'yı uyardı PARİS (A.A) - 22.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Senatoda kabul edilmemesi konusunda Fransa'yı bir kez daha uyardı. Davutoğlu, Fransa'nın tavrını değiştirmemesi halinde bu ülkeye yönelik yaptırımların sürekli olacağı uyarısında bulundu. ''France 24'' televizyon haber kanalına konuşan Davutoğlu, ''Biz bu yaptırımları açıklamak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak Türkiye'nin sessiz kalacağını düşünmeyin. Yeni yaptırımlar olacak ve bu kez yaptırımlar Fransa tavrını değiştirene kadar sürekli olacak'' dedi. Senato gündemine gelen yasa teklifinin insan haklarına aykırı olduğunu belirten Davutoğlu ''Fransız aydınlar ve senatörler için ortak değerlerimizden birisi olan ifade özgürlüğünü savunmanın zamanı geldi'' diye konuştu.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Eski Diyanet İşleri Başkanı Görmez: İbadetini yapan haram yiyor, namaz...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Varlık Fonu, Hakan Atilla’nın genel müdürlüğe atanmasının ardından Avrupa İmar...

Araç muayenesinde yeni ücret tarifesi belli oldu ...

Banka, KHK'lı öğretmene 'yasaklı TC' diyerek ödeme yapmadı ...

Optimar'dan yılın son anketi: Bugün seçim olsa oyunuzu hangi partiye...

Milli Piyango 2020 yılbaşı özel çekilişi sonuçlandı; işte büyük ikramiyeyi...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24