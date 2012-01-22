-Davutoğlu, Fransa'yı uyardı PARİS (A.A) - 22.01.2012 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, 1915 olaylarıyla ilgili Ermeni iddialarının reddedilmesini suç sayan yasa teklifinin Senatoda kabul edilmemesi konusunda Fransa'yı bir kez daha uyardı. Davutoğlu, Fransa'nın tavrını değiştirmemesi halinde bu ülkeye yönelik yaptırımların sürekli olacağı uyarısında bulundu. ''France 24'' televizyon haber kanalına konuşan Davutoğlu, ''Biz bu yaptırımları açıklamak zorunda kalmamayı umut ediyoruz. Ancak Türkiye'nin sessiz kalacağını düşünmeyin. Yeni yaptırımlar olacak ve bu kez yaptırımlar Fransa tavrını değiştirene kadar sürekli olacak'' dedi. Senato gündemine gelen yasa teklifinin insan haklarına aykırı olduğunu belirten Davutoğlu ''Fransız aydınlar ve senatörler için ortak değerlerimizden birisi olan ifade özgürlüğünü savunmanın zamanı geldi'' diye konuştu.