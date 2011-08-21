-Davutoğlu Faysal ve Hariri ile görüştü CAPE TOWN (A.A) - 21.08.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal ve Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri ile telefonda görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Güney Afrika Cumhuriyeti'nin Cape Town kentinde temaslarda bulunan Davutoğlu, bölgesel gelişmelerle ilgili çalışmalarını da sürdürüyor. Davutoğlu, Cape Town'da Suudi Arabistan Dışişleri Bakanı Suud El Faysal ve Lübnan'ın eski Başbakanı Saad Hariri'nin kendisini aramaları üzerine telefonla görüştü. Görüşmelerde, Ortadoğu'daki bölgesel gelişmelerin ele alındığı kaydedildi.