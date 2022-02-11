Davutoğlu: Eski ve yeni faturalar paylaşılsa, Erdoğan'ın gözündeki perde kalkar mı?

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Acaba eski ve yeni faturaları vatandaşlarımız burada paylaşsa Sayın Erdoğan’ın gözündeki perde kalkar mı?" ifadelerini kullandı.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı ve AKP Genel Başkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın elektrik faturalarına yönelik, "Her türlü indirimi uyguladık" açıklamasına tepki gösterdi. Davutoğlu, "İlk açıklamanızda Covid ve faturalarla boğuşan milletimize duyarsız kalmanız üzücü. Acaba eski ve yeni faturaları vatandaşlarımız burada paylaşsa Sayın Erdoğan’ın gözündeki perde kalkar mı?" dedi.

"Muhalefetin elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor"

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, bugün, “Muhalefetin elektrik ve doğal gaz konusundaki spekülatif gayretlerini boşa çıkarmak gerekiyor. Muhalefetin yaygarasını kopardığı bir durum söz konusu değil” açıklamasını yaptı. Erdoğan, ayrıca; “Her türlü indirimi uyguladık, uygulamaya da devam ediyoruz. Vatandaşımızı enflasyona ezdirmedik, ezdirmeyeceğiz” dedi.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Erdoğan’ın bu sözlerine, sosyal medya hesabında yaptığı paylaşımla tepki gösterdi. Davutoğlu, şu açıklamayı yaptı:

“Covid-19'u atlattınız, geçmiş olsun Sayın Erdoğan. İlk açıklamanızda covid ve faturalarla boğuşan milletimize duyarsız kalmanız ise üzücü. Acaba eski ve yeni faturaları vatandaşlarımız burada paylaşsa Sayın Erdoğan’ın gözündeki perde kalkar mı?”