Davutoğlu: Esed Ortadoğu'da olanları anlamadı

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, umutla beklemelerine rağmen bugünkü açıklamalarında yeni bir şey olmadığını belirttiği Beşşar Esed'in, Ortadoğu'da olanları anlamadığını söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşşar Esed'ın bugün açıkladığı çözüm planına ilişkin değerlendirmelerde bulundu.

Davutoğlu, Esed'in açıklamalarında yeni bir husus olmayacağını tahmin ettiklerini, yine de bir umutla beklemelerine karşın açıklamaların kendilerini yanıltmadığını kaydetti.

Esed'in konuşmasını dakika dakika takip ettiğini ifade eden Davutoğlu, ''Özetle şunu söylemem gerekiyor. Maalesef, Beşşar Esed ne Ortadoğu'da olanları ve Ortadoğu halklarının o haklı taleplerini, ne de kendi ülkesinde 2 senelik büyük yıkımın sorumlularını anlamış görünüyor'' diye konuştu.

Davutoğlu'na, İzmir'deki 5. Büyükelçiler Konferansı'nda, gazeteciler Esed'in açıklamalarını sordu.

Esed'in Suriye halkının gönlüne hitap etmediğini, taleplere yönelik anlamlı bir çerçeve sunmaktan uzak olduğunu anlatan Davutoğlu, sorumluluğun sadece dış güçlerde aranmaması gerektiğini kaydetti.

'Dışardan gelenler mi yaptı'

Davutoğlu, ''Şehirleri bir yıkıma dönüştüren 2. Dünya Savaşı'ndaki gibi hava bombardımanını dışarıdan gelenler mi yaptı? Halep'in, Humus'un o görüntüsü açıklanabilir mi? Hangi meşru yönetim kendi halklarını, şehirlerini bombalayarak bu yıkımı gerçekleştirebilir. Bütün bunlarda kendi sorumluğunun dışına çıkarak tarihi süreçle ilgili yaptığı tespiti yanlış.

Demek ki bir odaya kapanmış, aylardır sadece kendisine gelen ve kendisine yaranmak için sunulan istihbarat raporlarını okumuş. Eğer Suriye halkına vaat ettiği bir şey varsa, bu şehirleri dolaşsın. Bu açıklamaları kapalı salonda değil, kendi halkı içinde yapsın.''

'Teklifi daha önce konuşuldu'

Beşşar Esed'in teklif ettiği yöntemin daha önce de konuşulduğuna dikkati çeken Davutoğlu, 2 yıl önce kendisiyle görüştüklerinde 14 maddede benzer hususların bulunduğunu anlattı.

''O zaman bu kadar büyük yıkım yaşanmamışken harekete geçilmiş olsaydı, o zaman da referanduma, seçime gidilirdi'' diyen Davutoğlu, ''Ama artık yaşananlar dolayısıyla inandırıcılığını kaybetti. Şimdi söylediğinde yeni bir şey yok. Aylar önce bize söylediğinin aynısı ama o günden bu yana yaşananlar değişti. O zaman 3-5 bin civarında ölüm vardı. Şimdi 60 bin kişinin öldüğü bu büyük yıkımdan sonra bu boş vaatlerle ve bütün dünyanın tanıdığı Suriye muhalefetini tanımamak suretiyle yol almak mümkün değil.

Biz de İsveç Dışişleri Bakanı ile sabah yaptığımız değerlendirmede, yeni bir şeyler söylemesi konusuna düşük ihtimal vermiştik ama şu ana kadar yaşadıkları Beşşar Esed'in ne yeni yeni bir şey söylediğini ortaya koyuyor, ne de geleceğe dönük ikna edici perspektif ortaya koyuyor'' dedi.