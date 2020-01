Davutoğlu, Esad'ın Türkiye'yi eleştirmeye hakkı olmadığını söyledi

Arnavutluk'un başkenti Tiran'da bulunan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Cumhurbaşkanı Beşşar Esad'ın, Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a yönelik "Suriye'ye geldiklerini ve bizlerin reformlar konusunda kendilerine vaatlerde bulunduğumuzu söyleyip durdular. Hangi sıfatla bunlar yapıldı. Sanki Erdoğan sultan, ben de onun valisi miyim? Suriye'de yaşananlarla ilgili söyledikleri her şey yalan" sözlerine cevap verdi.

Karşılıklı 'yalan' suçlaması

Davutoğlu, "Beşşar Esad, kendi halkına zulmetmiş, son olarak da kimyasal silah kullanmış, kendi halkına karşı kimyasal silah kullanmış birisi olarak Türkiye'ye dönük herhangi bir eleştiri yapma hakkına sahip değil. Oradaki dile getirilen iddiaların tümü gerçek dışıdır" diye konuştu.

Başbakan Erdoğan'ın ve bizzat kendisinin Esad'ı "halkın taleplerini dinlemesini ve halkın talepleri doğrultusunda sistemi reform etme" konusunda çok samimi düşüncelerini ilettiklerini bildiren Davutoğlu, "Bu konuda defalarca ve saatlerce, günlerce görüşmeler yapıldı ama maalesef o, kendisine her zaman yardım eli uzatmış olan Türkiye Cumhuriyeti Hükümetiyle işbirliği yapmak yerine kendi halkına karşı zülüm etme yolunu tercih etti" dedi.

Davutoğlu, sözlerini şöyle sürdürdü:

'Esad'ın sözlerinin basında yer bulması üzücü'

"Üzüntü verici şudur ki; kendi halkına karşı kimyasal silah kullanan birinin hala Türkiye'ye dönük suçlamalarda bulunuyor olması ve bunun Türk basınında yer alabiliyor olmasıdır. Bu, insanlık suçunu işlemiş birisi olarak her şeyden önce kendi halkından özür dilemeli. Mülteciler konusunda söyledikleri tümüyle gerçek dışıdır. Bugün gitsinler Türkiye'ye sığınmış kardeşlerimize tek tek veya topluca sorsunlar Türkiye'ye duyduklarını minnet ifadelerini, dün de zaten bu konuda Suriye halkı Türkiye Olağan Danışması çerçevesinde önemli mesajlar verildi."

'Türkiye elinden geleni yapmıştır'

Bu tür iddiaları artık ciddiye almadıklarını ifade eden Davutoğlu, "O bakımdan biz artık bunları ciddiye almıyoruz, bu tür iddiaları. Türkiye, her zaman Suriye'nin barışı ve huzuru için çalışmıştır. Ümit ederiz ki önümüzdeki dönemlerde de bu katliamlar durdurulur ve Suriye'de barış ve istikrar hakim olur. Türkiye bu konuda her türlü çabayı sürdürmeye devam edecek ve dediğim gibi bu iddiaların tümü bizim açımızdan hem gerçek dışı hem anlamsızdır. Türkiye her zaman elinden geleni yapmıştır bundan sonra da yapmaya devam edecektir" ifadelerini kullandı.