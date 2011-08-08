Davutoğlu Esad'a 'sonun Mübarek gibi olmasın' mesajını verecek

T24 - Başbakan Tayyip Erdoğan'ın talimatıyla ve sözlü mesajıyla yarın Şam'a gidecek olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a, "Artık gerçeği gör, sonun Mübarek gibi olmasın" mesajını diplomatik bir dille verecek.



Sabah gazetesinin haberine göre, Beşar Esad yönetimine meşruiyetlerinin sorgulanmaya başladığını çok açık bir şekilde ifade edecek olan Davutoğlu, ayrıca katliamların Ramazan ayında gerçekleşmesinin de Suriye'ye yönelik tepkiyi daha da arttırdığı konusunda uyaracak.



Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun reformların ardından geçtiğimiz ay yapmayı planladığı ziyaret, reform uygulamalarından önce şiddetin tırmanması üzerine askıya alınmıştı. Başbakan Tayyip Erdoğan önceki gün Lübnan İlerici Sosyalist Partisi Başkanı Velid Canbolat ile görüşmesinin ardından Davutoğlu ile Suriye'de Cuma namazı sonrasında yaşananları birkez daha değerlendirdi.



Erdoğan, Esad'ın Ramazan ayında daha da fazla şiddette başvurmasından kaygı duyduğunu belirterek, "Dost acı söyler, artık son uyarıyı yapma vakti geldi" diyerek Davutoğlu'na Şam'a gitmesi talimatı verdi. Ziyaret tarihinin zamanlamasını, 'Esad'ın meşruiyeti daha da tartışmalı hale gelmeden hareket edilmeli' diyerek belirleyen Erdoğan, Ocak 2011'den bu yana devam eden uyarıların artık sonuna geldiğinin de iletilmesini istedi. Bunun üzerine Şam'dan hızla randevu istendi ve Esad, Davutoğlu'na Salı günü için randevu verdi.





