Davutoğlu, Ermenilere ve Radikal'e hakaret eden Azeri diplomat hakkında ne yapacak?

Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde görev yapan Elsever Salmanov'un Radikal'in de sponsoru olduğu Ankara Müzik Festivali’nin broşüründeki “Sarı Gelin, Ermeni türküsüdür” iddiasından yola çıkarak "Radikal’de çalışan herkesin Ermeni olduğunu tahmin ettiğini" söylediğini yazdı. Zeyrek, Salmanov'un konuşmasının devamında “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz p..siniz” dediğini belirtti. "Konuyu hem Türk Dışişleri Bakanlığı’na, hem de Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne bildirdiğini" söyleyen Zeyrek, “Dışişleri’nin ne yapacağını merak ediyorum" dedi.

Radikal Gazetesi Ankara Temsilcisi Deniz Zeyrek, “Davutoğlu’nun ‘ayrımcı’ diplomat sınavı” başlıklı yazısında konuyu köşesinden aktardı. Zeyrek, Salmanov’un hem Ermeni vatandaşlarına, hem de Radikal gazetesi yazarlarına yönelik hakaretini köşesinde şu şekilde verdi:

“Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’nde görev yapan Elsever Salmanov isimli bir diplomat, Radikal’in de medya sponsorları arasında bulunduğu Ankara Müzik Festivali’nin broşüründeki ‘Sarı Gelin, Ermeni türküsüdür’ iddiasından yola çıkarak, hem Radikal çalışanlarını, hem Ermenileri hedef almış. Bunu yaparken evrensel anlamda ‘insanlık suçu’ sayılan yöntemlere başvurmuş. Öncelikle Ermeni olmayı kötü bir durummuş, suçmuş gibi yansıtmış ve Radikal’de çalışan herkesin Ermeni olduğu yönündeki ‘tahminini’ dile getirmiş. Ardından “Hepiniz Ermenisiniz, hepiniz p..siniz” gibi aşağılık bir küfürle kin kusmuş.”

‘Davutoğlu ne yapacak?’

Zeyrek, Salmanon’u uyardığını belirterek, “Ermenilere hizmete devam edin” şeklinde karşılık aldığını da belirtti. Konuyu hem Türk Dışişleri Bakanlığı’na, hem de Azerbaycan’ın Ankara Büyükelçiliği’ne bildirdiğini söyleyen Zeyrek yazısında özetle şunları söyledi:

“Dışişleri’nin ne yapacağını merak ediyorum doğrusu... Sadece merak etmiyorum, Dışişleri Bakanlığı ve bu konulardaki hassasiyetini bildiğim Bakan Ahmet Davutoğlu için bunu bir sınav olarak görüyorum. Herhangi bir demokratik ülkede, Avrupa’da, ABD’de görev yapan herhangi bir ülkenin diplomatı, görev yaptığı ülkenin vatandaşlarını, bir halkı, saygın bir gazeteyi bu ifadelerle hedef aldığında, kaç gün daha o ülkede görevde kalabilir?

Salmanov, Sarı Gelin’in Ermeni türküsü olduğu görüşünü reddedebilir. Buna saygı duyarım. Kendi görüşünü ve iddiasını içeren bir yazıyı Radikal’e gönderebilirdi ve Radikal de geçmişte yaptığı gibi Salmanov’un yazısını sayfalarında okuyucularla doğrudan buluşturabilirdi. Ancak o evrensel anlamda kabul edilemeyecek bir yöntemi seçti ve hem Radikal çalışanlarına, hem Ermeni halkına (-ki Türkiye on binlerce Ermeni vatandaşı olan bir ülke-) küfretmeyi tercih etti.

Belli ki Salmanov, özür dileyebilecek kadar erdemli bir diplomat değil. Diplomat dokunulmazlığına sığınacağı için kendisini dava da edemeyiz. O halde, uluslararası sözleşmelere göre uyması gereken kuralları ihlal eden bir diplomat karşısında, hakkımızı savunmayı ve gereken en sert önlemi almayı Dışişleri Bakanlığı’ndan beklemek dışında bir çaremiz yok.”