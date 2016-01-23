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Davutoğlu: Erken seçim iddiası spekülasyon, böyle bir söylenti yayılması doğru değil

"Silahsızlanma olmadan ​yeni bir çözüm süreci olmaz"

23 Ocak 2016 12:00

Başbakan Ahmet Davutoğlu, erken seçim iddialarına ilişkin olarak, "Bunlar spekülasyon, bu söylentilerin yayılması da doğru değil" dedi.

"AK Parti için Cumhurbaşkanı Erdoğan kırmızı çizgidir" diyen Davutoğlu, "Seçimler zamanında yapılacak" diye konuştu.

"Suça ortak olmayacağız" bildirisine imza atan akademisyenlere destek veren ABD Başkan Yardımcısı Joe Biden'ı eleştiren Başbakan Davutoğlu, "İsterdim ki Biden şehit ailelerini de ziyaret etsin. Onlarla da konuşup öyle değerlendirme yapmasını beklerdik" diye konuştu.

Başbakan Davutoğlu; Londra, Davos ve son olarak Almanya ziyareti dönüşünde uçakta gazetecilerin sorularını yanıtladı. 

Davutoğlu'na eşlik eden gazeteciler arasında yer alan CNN Türk Ankara Temsilcisi Hande Fırat'ın aktardığına göre Davutoğlu'nun açıklamalarından satır başları şöyle:

"Bir süredir konuşulan erken seçim olmayacak. Benim ağzımdan böyle bir açıklama duydunuz mu? Bizden beklenen daha fazla refah ve istirahat. Erken seçim iddialarını spekülasyondur. Seçimler zamanında yapılacak. 

PYD, bir terör örgütüdür DAEŞ ile mücadele etmesi onları meşru hale getirmez.

 

Joe Biden'a eleştiri

 

İsterdim ki Biden şehit ailelerini de ziyaret etsin. Onlarla da konuşup öyle değerlendirme yapmasını beklerdik. Bu akademisyenlerle fikren mücadele etmeyi tercih ederim.Teröre teşvik her yerde suçtur. Benim mücadele etmek için hukuki bir kalkana ihtiyacım yok. 

Türkiye sınırları boyunca, Türkiye’yi tehdit eden ne olursa olsun adımları atarız.

 

"Silahsızlanma olmadan
yeni bir çözüm süreci olmaz"

 

İnat ettiler, silahlanmayı artırdılar. Silahsızlanma olmadan yeni bir çözüm süreci olmaz. Silahsızlanmayı da müzakere konusu yapmayacağız. Ben diyalogun doğru olduğu kanaatindeyim, Leyla Zana ile görüşmek Cumhurbaşkanımızın kararıdır."

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