Davutoğlu, Erdoğan’ın da katıldığı toplu açılışta yoktu

Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan’ın da katıldığı toplu açılış töreninde yer almadı. Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun katılmadığı törende, Tayyip Erdoğan'ın yanında Başbakan Yardımcısı Numan Kurtulmuş'un oturması dikkat çekti.

AK Parti olağanüstü kongresinde aday olmayacağını açıklayan Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün Konya’da, üzerinde kendi fotoğraflarının olduğu pelerin giyen hemşerileriyle karşılanmıştı. Davutoğlu’nun katılmadığı törende Erdoğan’ın olağanüstü kongreyle ilgili söylediği sözler de şöyle:

"Şu dönemde belli sıkıntılar yaşanıyor. Bizim de dayanışmayı çok daha güçlendirmemiz lazım. İktidar partisi olan AK Parti 22 Mayıs'ta kongreye gitme kararı aldı. Hem AK Parti'nin kongre kararı ve Sayın Başbakan'ın aday olmama kararını hayırlı olmasını diliyorum. Sayın Başbakan'a başbakanlık sürecinde verdiği hizmetlerden dolayı şahsım adına teşekkür ediyorum. Milletimiz bu ülke için tuğla üzerine tuğla koyan kimseyi unutmaz. Sayın Başbakanımızın da müstesna bir yere sahip olduğuna inanıyorum. Sayın Davutoğlu'na teşekkür ediyorum”

AKP Genel Başkanı ve Başbakan Ahmet Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partisinin en yetkili merkez organı olan MKYK'nın üyeleriyle yaşadığı anlaşmazlığın ardından "22 Mayıs'ta olağanüstü kongre çağrısı yapmaya karar verdiğini" açıklamıştı. Genel başkanlık yetkilerini kısıtlayan MKYK üyelerinin kendisine bilgi vermeden yaptıkları girişimle "yol arkadaşlığına uygun davranmadığını" belirten Davutoğlu, Erdoğan'dan "kutsal emanet" olarak devraldığını söylediği AKP Genel Başkanlığı'nda "emanetçi" gibi davranmadığı mesajını vermişti. Davutoğlu, "kurucu karizmatik liderden sonra boşluk olmadığını, ANAP ve DYP'de yaşananların kendi döneminde AKP'de yaşanmadığını" vurgulamıştı. "Yüzde 49,5 oy almış bir Başbakan olarak neden devam etmediği" sorusunun "haklı olduğunu" kaydeden Davutoğlu, "Mutabakatın olmadığı yerde aday olmam. Refik (yol arkadaşı) değişeceğine genel başkanın değişmesi daha doğru" demişti. Davutoğlu, AKP'ye oy veren seçmenlere seslenirken, "yaşananların kendi tercihi değil, ortaya çıkan durumun yarattığı zaruretten kaynaklandığına" işaret etmişti. Davutoğlu, "aralarındaki insani hukuka karşı hiçbir spekülasyona izin vermeyeceğini" kaydettiği Erdoğan ile "ne gelişme olursa olsun, son nefesine kadar vefa ilişkisini sürdüreceğini, Cumhurbaşkanı'nın onurunun kendi onuru olduğunu" söyledi. AKP Gençlik Kolları'na "özel teşekkür" eden Davutoğlu, "Gücün yozlaşmasına karşı en fazla yatırım yapmamız gereken AK Parti Gençlik Kolları'dır" görüşünü dile getirmişti. Davutoğlu, kendisi ve hükümetinin çekilmesiyle sonuçlanacak süreçte ekonomide spekülasyon yapılmasını önlemeye yönelik kararlar aldıklarına da dikkat çekmişti.