‘Davutoğlu, Erdoğan'ın Başbakanlık koltuğundaki sesidir’

CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nu sadık dostu olarak görüyor ve her dediğini yapmasını bekliyor. Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık koltuğundaki sesidir" şeklinde konuştu.

CHA'nın haberine göre CHP Genel Başkan Yardımcısı Faruk Loğoğlu, Meclis'te düzenlediği basın toplantısında, Başbakan Ahmet Davutoğlu'nun, Dışişleri Bakanlığı döneminde uyguladığı politikayı eleştirdi. Türkiye'nin, bölgesinde yalnızlaştırıldığını belirten Loğoğlu, cumhuriyet tarihinde ilk defa Suriye, Mısır ve İsrail'de büyükelçi bulunmadığını ifade etti. Türkiye'nin uyguladığı yanlış dış politika nedeniyle Suriye'deki iç savaşın da derinleştiğini anlatan Loğoğlu, muhalif gruplara ve bazı terör örgütlerine kucak açıldığını iddia etti. Terörle mücadele konusunda Türkiye'nin inandırıcılığını kaybettiğini savunan Loğoğlu, ülkenin, radikal terör örgütleriyle içli dışlı hale geldiğini öne sürdü.

" Davutoğlu, yolsuzluklara göz yumması beklenen bir başbakan olacaktır"

Loğoğlu, Ahmet Davutoğlu'nun hayalperest bir politika izlediğini, hakkında en çok gensoru önergesi verilen bakan olarak kayıtlara geçtiğini belirtti. Tüm bu başarısız politikalara rağmen Davutoğlu'nun Başbakan yapılmasının bazı nedenleri olduğunu belirten Loğoğlu, şöyle devam etti: "Cumhurbaşkanı Erdoğan, Davutoğlu'nu sadık dostu olarak görüyor ve her dediğini yapmasını bekliyor. Davutoğlu, Recep Tayyip Erdoğan'ın, Başbakanlık koltuğundaki sesidir. Davutoğlu, Adalet ve Kalkınma Partisi'nin gulyabanisi olan paralel yapının üstüne gideceğini Cumhurbaşkanı Erdoğan'a taahhüt etmiştir. Cumhurbaşkanı Erdoğan, paralel yapıyla mücadelede en sadık ortağı olarak Davutoğlu'nu gördüğü için onu Başbakan yapmıştır. Davutoğlu, yolsuzluklarla mücadele eden değil, bu konuda işlenen ve işlenecek suçlara göz yumması beklenen bir Başbakan olacaktır. İnşallah Sayın Davutoğlu hepimizi şaşırtır."