Davutoğlu: Erdoğan'a, AK Parti genel merkezinde dahi insanlar dinleniyoruz korkusuyla telefonlarını bırakıyorsa Türkiye'deki hali bir düşünün demiştim

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu telefonların dinlenmesi tartışmasıyla ilgili olarak, "AK Parti genel merkezinde dahi insanlar dinleniyoruz korkusuyla telefonlarını dışarıda bırakıyorsa Türkiye'deki hali bir düşünün demiştim Sayın Erdoğan'a..." dedi.

HalkTv'de Liderler Özel Söyleşisi programına katılan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, "Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli." ifadelerini kullandı.

Millet İttifakı'nın geleceğine de değinen Davutoğlu, "Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" diye konuştu.

"Acil şifalar diliyorum"

Davutoğlu Koronavirüs'e yakalanan Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ilgili olarak, "Her şeyden önce Sayın Erdoğan’a ve eşine acil şifalar diliyorum. Nihayet hepimiz insanız. İnsan olma vasfını unuttuğumuzda her şey anlamsızlaşır. Bizim geçmiş olsun dememiz normal. Sayın Cumhurbaşkanı’nın teşekkür etmesi de insani bir tutumdur. Bunun normal olması gerekir. Bu vesile ile güzel bir başlangıç olur" dedi.

"Vizyoner ittifak ile hazırlıklı olmalıyız"

Bu akşamki programda Suat Toktaş'ın konuğu olan Ahmet Davutoğlu seçim ittifakının neden gerekli olduğunu "Türkiye’nin sorumluluğu hepimizin üzerinde. Hazırlıklı olmak lazım. Millet ittifakına katılımımız ortada seçim olmadığı için öyle bir durum yok. Cumhurbaşkanlığı Sistemi ittifakları zorunlu hale getirdi. Cumhurbaşkanlığı Sistemi birçok şeyin doğasını bozdu. Seçimlere kadar bekleyip bir ittifak yapmaktansa bir vizyoner ittifaktan yanayız ve buna hazırlık yapıyoruz. Çok kritik bir eşikteyiz. Kimse parti ya da kişisel çıkarlarını öne koyamaz." sözleri ile açıkladı.

Bir anda seçime gidilebileceğine işaret eden Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Türkiye’nin kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerekecek"

"Cumhurbaşkanlığı Sistemi demokrasinin katılımcı niteliğini yok eden bir sistemdir. Yüzde 51 alan yüzde 49’a yaşama şansı tanımıyor. Bu doğru değil.

Bugün için 6 partinin ittifakı söz konusu. Biz bu ittifakı detaylandırıyoruz. Oturup konuşacağız. Asıl bizim seçime kadar ne yapacağımız önemli.

Sayısal artış olacak ama bu yetmez. Bunun içeriği ne olacak? Onu netleştireceğiz. Cumhurbaşkanlığı Hükümet sisteminin aksaklıkları ortaya daha net şekilde çıktı. Artık Türkiye’nin kurumlarının yeniden inşa edilmesi gerekecek"

"Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz"

Millet İttifakı'nın adı ve işlevi hakkında bilgi veren Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu "Şu ana kadar bu çerçeveye olumsuz yaklaşan olmadı ve süreç işliyor. Türkiye’de erken seçim bir anda ilan edilebilinir. O seçim telaşına girmeden elimizde ne varsa ortaya koymalıyız. Millet İttifakı’nın adının değiştirilmesi için konuşuyoruz. Masada farklı isimler var ama bunu açıklamam doğru olmaz" dedi.

İttifak çalışmaları hakkında bilgi veren Davutoğlu sözlerine şöyle devam etti:

"Sayın Kılıçdaroğlu’nun anlayışını takdir ediyorum"

"Her hangi bir kesimi dışlamadan yeni bir döneme hazırlık yapıyoruz. Seçim olduğunda partiler kazanır kaybeder ama hiçbir kesim bu seçimi biz kaybettik dememeli. AK Parti’ye oy veren kesimler için de diğer partilere oy veren kesimler için de öyle olmalı. Biz bu siyasal iklimi oluşturmak için çalışıyoruz."

1 ay içinde ciddi bir mesafe aldık. En önemlisi bütün siyasilerin birbirine güven duymasıdır.

Sayın Kılıçdaroğlu’nun anlayışını takdir ediyorum. Eşitler arası bir ilişki olmalı. Türkiye’yi inşaa edecek olan da budur."

"Cumhurbaşkanlığı adaylığını ne kadar çok konuşulursa o kadar çözümsüzleşir"

"Şu anda Cumhurbaşkanlığı adaylığı ne kadar çok konuşulursa o kadar çözümsüzleşir. Bazı şeyler konuşarak bazı şeyler de konuşmayarak çözülür. Ben şahsen Cumhurbaşkanı’nın itibarını hep korudur. Ama siyasetini eleştirdim. Hiçbir yerde şahsileştirmedim. Şahsi olarak Cumhurbaşkanı'nı hedef almadım."

"Bana darbe yaptılar"

"Bana darbe yaptılar. Bu darbe Erdoğan’ın talimatıyla yapıldı Erdoğan’ın bilgisi dışında bu yapılamazdım.

2018’de Sayın Erdoğan’a AK Parti Genel merkezinde dahi insanlar dinleniyoruz diyerek telefonlarını dışarda bırakılıyorsa Türkiye’yi siz düşünün demiştim. Türkiye’de özel hayatın gizliliği ve insanların kendisini güvende hissetmesi çok önemli"