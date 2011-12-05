Davutoğlu: En önde gelen Alevi benim

T24 - Almanya'da temaslarına devam eden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Köln'de bir cemevini ziyareti sırasında, "Muharrem ayında yas tutmak Alevilik ise en önde gelen Alevi benim" dedi. Davutoğlu Suriye konusunda ise "Zalimlerle yanyana durmayacaklarını" söyledi.



Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu Köln'de matem orucu iftarına katıldı. Kerbela'da kanı dökülenlerin insanlığın seçilmiş kulları olduğunu söyleyen Davutoğlu, "Ehlibeyit bizim canımız yüreğimiz ciğerimiz ve eğer Ehlibeyti sevmek, eğer Ehlibeyt için gözyaşı dökmek, eğer Muharrem ayında yas tutmak Alevilik ise en önde gelen Alevi de benim" dedi.



Davutoğlu Suriye konusuna da değindi: "Öyle komşularla 'sıfır problem' ilişkisi dediysek biz Suriye halkıyla sıfır problem peşindeyiz, zalimlerle yan yana durmayız. Bedel ödüyoruz, bunun için bedel ödüyoruz. 9 Yıldır elimizle inşa ettik bu ilişkileri niye bozalım."



Ahmet Davutoğlu, Köln'de Antakya Arap Ortodoks Aziz Dimitrious Kilisesi ile birlikte Süryani cemaatine ait Mor Petrus ve Mor Pavlus Kilisesini de ziyaret etti. Hıristiyan Türk vatandaşlarıyla buluştu.



Dışişleri Bakanı daha sonra 2004 yılında neonazilerin bombaladığı ve 22 kişinin yaralandığı Köln'deki Türk mahallesi olarak bilinen Keup Caddesi'ne gitti.



Bombalamada en fazla zararı gören kuaför salonunu ziyaret etti, işyeri sahipleri Hasan ve Özcan Yıldırım kardeşlerle sohbet etti.



Türk mahallesindeki bir restoranda esnafla bir araya gelen Bakan Davutoğlu, 9 Haziran'ın Keupstrasse olaylarını anma günü ilan edilmesini önerdi.





