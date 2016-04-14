Davutoğlu: En güçlü devlet gelenekleri İslam topraklarında doğdu, şimdi iç savaşlarla gündemdeyiz

İstanbul Kongre Merkezi'nde 56 ülkeden temsilcilerin katıldığı İslam İşbirliği Teşkilatı’nın (İİT) 13. İslam Zirvesi'nde konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu, öz eleştiri yaparak, "En güçlü devlet gelenekleri İslam topraklarında doğdu, şimdi iç savaşlarla gündemdeyiz" dedi. Davutoğlu, "Doğal kaynaklara İslam dünyası sahip ama en çok yardıma ihtiyaç hissedenler bizim ülkelerimiz" vurgusu yaptı.

Davutoğlu'nun konuşmasından satır başları şöyle:

"İslam medeniyetinin bugünkü temsilcileri olarak İslam dünyası ve medeniyeti dünyaya barış ve adalet mesajı iletmek için İstanbul’da bir araya geliyor. İç muhasebe de yapmak zorundayız. İslam dünyası kültür ve medeniyeti sunamıyoruz. İç savaşlarla gündemdeyiz. Doğal kaynaklara İslam dünyası sahip ama en çok yardıma ihtiyaç hissedenler bizim ülkelerimiz. İslam Zirvesi bu çerçevede İslam dünyasının yeniden uyanışına, barışın, adaletin hâkim olmasını diliyorum. Bu çerçevede teşrifiniz için teşekkür ederken ortak bir eylem çağrısı yapmak istiyorum.

Dünyada bugün İslam ile ilgili oluşan olumsuz algıya karşı birlik olmalıyız. Nerede bir islamofobik çalışma varsa sesimizi birlikte yükseltmek zorundayız. Günümüzde en önemli insani sorun olarak mülteciler konusunda da birlikte hareket etmeliyiz. Bugün 3 milyona yakın kardeşimizi ülkemizde ağırlıyoruz. İnsani konularda herkesten önce İslam dünyasın9ın sesii yükseltmesi önem taşıyor. Her birimiz kendi devletlerimizin görüşlerini savunmakla birlikte Bu teşkilatın görüşlerini de savunmalıyız.

Bugün Suriye konusu bütün bir dünyanın merkezinde bir sorunsa öncelikle bizlerin bu soruna eğilmesi gerekir. Hepimiz İslam ülkelerinin sınır bütünlüğünü koruma noktasında yükümlülüklerimiz var. Bu konuda da ortak bir tavır sergilemeliyiz. Başta Filistin olmak üzere bütün Müslüman topraklarını da işgalden kurtarma noktasında çalışmamız lazım. Başkenti Kudüs olan bir Filistinin özgürlüğünün temini için çalışmalıyız."