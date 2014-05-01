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Davutoğlu: En büyük devrim özgüven devrimidir

Davutoğlu: Bu milletin 12 yıldır biriktirdiği özgüven hedef alınmaya çalışıldı

01 Mayıs 2014 11:09

Son 12 yılda Türkiye'de birçok alanda devrim yapıldığını söyleyen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bunların arkasında ise özgüven devrimi olduğunu söyledi.

Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Başkent Öğretmenevi'nde düzenlenen "Türkiye'nin Dış Politikasının Son 10 Yılı" konulu Ankara Buluşmaları'na onur konuğu olarak katıldı.

"Dış politikada bir şeyi anlayabilmeniz için önce duruşunuzun olması lazım" diyen Davutoğlu, "Tarihe anlam katabilmeniz için kendinize güveninizin olması lazım" dedi.

"Kendisine güveni olmayanların tarihe dönük olarak bir iddiada bulunmaları, bir vizyon geliştirmeleri mümkün değil" diyen Davutoğlu şunları söyledi:

"Sen kendini ve kendinin tarih sinesi içerisinde konumlanışını doğru tespit edeceksin ve o doğru tespitle birlikte bir özgüven içerisinde olacaksın. Şunu çok iddialı bir şekilde burada dile getirmek istiyorum: Son 12 yıl içerisinde ulaştırmada, sağlıkta, eğitimde devrim yapıldı.

Hangi kategoriyi alırsanız alın Sayın Başbakanımızın rakamlarla gündeme getirdiği. Ama deseniz ki bana, bütün bu devrimlerin arkasındaki en büyük devrim nedir, dış politikada, iktisatta derim ki: Özgüven devrimi. Biz bu milletin özgüvenini keşfettik."

Dış politika ile ilgili Tarık Buğra'nın Küçük Ağa romanından geçen "Liderini görmedi mi bizim millet yürümez. Lider olan ol kişidir ki önde yürür ve yürürken tereddüt etmez" sözünü hatırlatan Davutoğlu, "İşte bu tereddütü oluşturmaya çalıştılar. Bu tereddüte ve bu özgüvene saldırdılar. Bu milletin 12 yıldır biriktirdiği özgüven hedef alınmaya çalışıldı" ifadesini kullandı.

Başbakan'ın söylediği bir cümlenin son 12 yılda yaşananlarının nedeni niteliğinde olduğunu belirten Davutoğlu Başbakan'ın şu sözlerini hatırlattı: "Şu veya bu kararı alırsam başka ülkeler ne diyecek diye düşünmeyeceğiz. Başka ülkeler Türkiye Cumhuriyeti Devleti ne karar alıyor diye düşünecek."

 

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