Davutoğlu, Eliezer görüşmesi İsrail'i karıştırdı

T24- Türkiye-İsrail arasında gizli bir görüşme gerçekleşmesi İsrail basınının gündeminde. Görüşme kendisinden habersiz yapılan İsrail Dışişleri Bakanı Lieberman ise, "Arkamdan iş çevirip, otoritemi çiğnediler" diyor. Hükümetin güven bunalımı yaşadığı belirtiliyor.

İsrail ile üst üste krizlerle sarsılan ilişkiler, son olarak Gazze'ye yardım filosuna saldırı nedeniyle kopma noktasına gelmişti. Bu yüzden Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ve İsrail Ticaret Bakanı Binyamin Ben-Eliezer'in, Brüksel’de bir otelin suitinde gizli bir toplantı yaptığının ortaya çıkması gündeme bomba gibi düştü.

Toplantının ikili ilişkiler açısından oldukça önemli, ancak İsrail'in aşırı sağcı Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman'ın bilgisi dışında yapılması da bir başka kritik unsurunu teşkil ediyor.

İkili toplantı ve Dışişleri Bakanı Lieberman'ın toplantıya verdiği tepki İsrail basınının bugünkü gündemini oluşturuyor. Gazetelerde görüşmenin hükümet içinde çatlağa neden olduğu yazılıyor.

HÜKÜMET İÇİNDE GÜVEN ZAYIFLADI

Yedioth Ahranoth gazetesi konuyla ilgili haberinde, Lieberman'ın "Arkamdan iş çevirdiler" sözünü öne çıkardı. Başbakan Benyamin Netanyahu ve Savunma Bakanı Ehud Barak'ın toplantının gerçekleşmesi için onay verdiğini hatırlatan gazete, Lieberman'ın gölgede bırakıldığını iddia etti. Haberde Lieberman'ın ofisinden yapılan şu açıklama yer aldı:

"Dışişleri Bakanı'nın görüşmeden haberi yoktur. Bu görüşmenin kendisinden habersizce yapılması, Dışişleri Bakanı'na göre ciddi bir durumdur. Bu bütün normal prosedürlerin çiğnenmesidir. Bu olay Başbakan ile Dışişleri Bakanı arasındaki güveni zayıflatılmıştır. Dışişleri Bakanı olayı aydınlatmak için çalışacaktır."

GİZLİ GÖRÜŞMEYİ TÜRKLER TALEP ETTİ

İsrail Başbakanlık ofisi tarafından gizli görüşmeyi Türkiye'nin talep ettiğinin duyurulduğu belirtilen Yedioth Ahranoth, "Türkiye ile ilişkileri tekrar kurmak isteyen Başbakan, böyle bir görüşmeyi engellemek için bir neden görmedi. Lieberman'ın haberdar edilmemesi ise sadece teknik bir nedenden kaynaklanıyor." denildi.

BENİM OTORİTEMİ ÇİĞNEDİLER

Haaretz gazetesi'nin "Lieberman Netanyahu'yu yerden yere vurdu" başlığıyıla verdiği habwerde şu değerlendirmeler yer buldu:

"Başbakan Netanyahu'nun Türkiye ile gizli bir görüşmeye onay verdiğinin ortaya çıkmasının ardından, Dışişleri Bakanı Lieberman'ın hükümet içi güvenin azaldığını söylemesi, koalisyondaki tansiyonu artırdı.

Dışişleri Bakanı Avigdor Lieberman bu hamlenin Başbakan Netanyahu ile ilişkilerine zarar verdiğini söylerken, Başbakan'ı kendi otoritesini çiğnemekle suçladı. Lieberman'ın ofisinden yapılan açıklamada ise, 'Bu davranış normlarına ve Başbakan ile Dışişleri Bakanı arasındaki güvene ağır bir darbedir' denildi.

LİEBERMAN MÜTTEFİKLERİN GÖZÜNDE NAHOŞ BİR İSİM

Lieberman'ın aşırı sağcı Yisrael Beiteinu (İsrail Evimiz) partisi, Netanyahu'nun Likud'unun ardından koalisyonun ikinci büyük partisi. Ancak Bakan'ın aşırı sağcı görüşleri onu birçok İsrail müttefikinin gözünde nahoş kıldığı için uluslararası alanda Lieberman daha geride dururken, üst düzey diplomasiyi Netanyahu ve Barak ikilisine bırakıyor.

TÜRKİYE İLE TAMİR EDELİM DERKEN...

Jerusalem Post gazetesi de haberinde Lieberman'ın "Bu Netanyahu'ya olan güvenime bir darbedir" sözlerini öne çıkarıyor.

Haberde, 'Türkiye-İsrail ilişkileri tamir edilirken, Başbakan ile Dışişleri Baakanı arasındaki ilişkiler bozuluyordu' denildi.