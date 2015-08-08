Davutoğlu Suriye sınırında

Başbakan Ahmet Davutoğlu ve Genelkurmay Başkanı Orgeneral Necdet Özel, IŞİD'le girilen çatışmada hayatını kaybeden Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin görev yaptığı Suriye sınırındaki Kilis'in Elbeyli İlçesi'nde Dağ Hudut Karakolu'na ziyaret etti.

Hürriyet'te yer alan habere göre, ilçede bulunanlarla sohbet eden ve güvenlik güçlerine destek isteyen Başbakan Davutoğlu, IŞİD militanlarının açtığı ateş sonucu şehit olan Astsubay Mehmet Yalçın Nane'nin görev yaptığı Dağ Hudut Karakolu'nda da incelemelerde bulundu.

Başbakan Davutoğlu öğle saatlerinde Başbakanlık'a ait özel uçakla Gaziantep Havalimanı'na geldi. Gaziantep Valisi Ali Yerlikaya, Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve yetkililer tarafından karşılanan Başbakan Davutoğlu daha sonra karayoluyla Kilis'in Elbeyli İlçesi'ne hareket etti.