Davutoğlu: Eğer bir reform gerekliyse aşı gibi zamanında yapılmalı

Türkiye'nin ekonomik ve jeopolitik önemini hatırlatan aşbakan Ahmet Davutoğlu, "Eski İpek Yolu kervanlarının yerini şimdi enerji hatları alıyor, lojistik merkezleri alıyor, kervansarayların yerini lojistik merkezleri alıyor ama coğrafyamız değişmiyor" dedi.

Yabancı yatırımcı ve işadamları ile bir araya gelen Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarının öne çıkan bölümleri şöyle:

"Ekonomik istikrardan taviz vermedik, vermeyeceğiz. Siyasi istikrarın sözcüsü uygulayıcısı olduk. 7 Haziran akşamı hiç kimse tereddüt etmesin dedik. 1 dakika bile hükümetsiz bırakmayız demiştik.

Vaatlerimiz ve reformlarımız bağlamında, ilk üç aylık planladığımız vaatlerimizin yüzde 60'ını gerçekleştirmiş ya da Meclis'e sevk etmiş durumdayız. Üç ay sonunda bu rakam yüzde 100 olacak.

Ülkemiz, enerji hatlarının kesiştiği bir noktada, lojistik olarak gittikçe gelişmekte olan bir bölgenin ortasında benzersiz konumu ile siyasi ve ekonomik olarak daha da güçlenecektir. Eski İpek Yolu kervanlarının yerini şimdi enerji hatları alıyor, lojistik merkezleri alıyor, kervansarayların yerini lojistik merkezleri alıyor ama coğrafyamız değişmiyor. Biz bu coğrafyanın ve Afro-Avrasya'nın merkez ülkesiyiz.

Eğer bir reform gerekliyse aşı gibi zamanında yapılmalı."