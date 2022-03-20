Davutoğlu: Eğer bir kadının canına biri kastetmişse Gelecek Partisi iktidarında asla herhangi bir indirim uygulanmayacaktır

“Gelecekte Kadın” Sempozyumu'nda konuşan Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, “Size şunu taahhüt ediyorum: ‘Eğer bir kadına, kadının canına biri kastetmişse Gelecek Partisi iktidarında asla herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.’ İbret olsun diye de Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri, en ağır cezalara muhatap olacaktır” diye konuştu.

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, Bursa’da “Gelecekte Kadın” Sempozyumu'nda konuştu. Yargıtay’ın Hatice Kaçmaz davası kararına da değinen Davutoğlu, özetle şöyle konuştu:

“Geçen hafta aslında bir hafta boyu Kadın Politikaları Başkanımız Habibe hanımın koordinasyonunda İstanbul’da başarı örnekleriyle kadınlarımızı dinledik. İş kadınlarımız… Konya’da bir ayakkabı atölyesinde çalışan emekçi kadınlarımızla beraber olduk. İzmir’de kadın derneklerimizle buluştuk. Ankara’da kadın muhtarlarımızla buluştuk. Son, bütün bu faaliyetlerin tacı olarak da Bursa’da bir haftayı bitirip; hep iftihar ettiğimiz Bursa Kadın Kollarımızla bir araya gelme sözü vermiştik ki tipi, tufan bize engel oldu. Erteleyelim dedik. Aslında şimdi görüyorum ki o tipi, tufana rağmen Bursalı kadınlar hazırmış.

"Kadınların şiddete maruz kaldığı yerlerde insanlık onuru yoktur"

Kadınlarımız yürüyen mucizelerdir. İnsanlığın eğer bekası diye bir şey söz konusuysa ancak kadınla mümkün olabilir. Çileyi onlar çeker, savaşların acılarını onlar yaşar, savaşlara kınalı kuzularını onlar gönderir, gerektiğinde mermileri onlar taşır, bugünlerde yaşadığımız zorlu ekonomik krizde hiç kimseye hissettirmeden tencereyi onlar kaynatmaya çalışır, çalışan kadınlarımızsa bütün zorluklara rağmen kadın onurunu yaşatırlar. Kadınların olduğu yerde insanlık onuru vardır. Kadınların şiddete maruz kaldığı, kadınlara mobbing uygulandığı, kadınların tahkir edildiği yerlerde ise insanlık onuru yoktur ve olamaz. Bizim partimizin birinci cümlesi, insanlık onurudur derken, kastettiğimiz onurun baş aktörleri, kadınlarımızdır ve onurumuzu koruyacaklar da sizlersiniz.

"Dünya siyasetine de kadın eli değmesi lazım"

Bugün insanlığın, işte Rusya-Ukrayna savaşı gibi birçok savaşla karşı karşıya kaldığı bir dönemde dünya siyasetine de kadın eli değmesi lazım. Ülkemizde ekonomik kriz yaşanırken bu ekonomik krizin aşılmasında da kadın eline ihtiyacımız var. Bütün bunları gerçekleştirmek için de siyasette kadın iradesine ihtiyacımız var. Gelecek Partisi olarak kadınlarımızın hakları bağlamında Dünya Emekçi Kadınlar Günü ve Haftası vesilesiyle beş ana başlıkta kanaatlerimi sizlerle paylaşmak isterim. Birincisi, kadınlarımızın hayat hakkı. Kadına karşı şiddet konusunda almamız gereken tavır. İkincisi, kadınlarımızın tabii kızlarımızdan başlayarak eğitim hakkı. Üçüncüsü, kadınlarımızın çalışma hakkı, istihdam hakkı. Dördüncüsü, kadınlarımızın sosyal hayata katılım hakkı. Beşincisi de kadınlarımızın siyasete katılma hakkı. Bütün bu hakların savunucusu Gelecek Partisi’dir.

"En onur kırıcı şiddet, kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir"

Bir zihniyet devrimine ihtiyacımız var. Şiddete karşı hep beraber olacağız. Bütün şiddet kötüdür. Bütün şiddet, dünyaya ve insanlığa zarar verecek niteliğe sahiptir ama en kötü şiddet, en onu kırıcı şiddet, kadına ve çocuğa karşı uygulanan şiddettir.

"Gelecek Partisi iktidarında asla herhangi bir indirim uygulanmayacak"

Yüreğimi yakan bir dava… Geçenlerde, Yargıtay Ceza Kurulu bir davada bir kadın cinayetinde Hatice Kaçmaz kadın cinayeti. Bakınız, 13 Eylül 2014’te olan bir cinayet… Davalar sürmüş, sonra Yargıtay Ceza Genel Kurulu’na gelmiş. Alınan karar şu: ‘Hatice Kaçmaz’ın katili tarafından öldürülmesinde eğer evlilik teklifini kabul etseydi bu cinayet olmayacaktı’ diye katile ceza indirimi uygulanmasını Yargıtay kabul etmiş. Yani, kendi geleneğimizde de modern hukukta da her yerde kadının evlenme hakkı kutsal bir haktır. Diyor ki Yargıtay, ‘Evlenme teklifini kabul etseydi bu cinayet olmayacaktı.’ Dolayısıyla ceza indirimi veriyor katile. Size şunu taahhüt ediyorum: ‘Eğer bir kadına, kadının canına biri kastetmişse Gelecek Partisi iktidarında asla herhangi bir indirim uygulanmayacaktır.’ İbret olsun diye de Türk Ceza Kanunu’nun ilgili hükümleri, en ağır cezalara muhatap olacaktır.”