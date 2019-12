-DAVUTOĞLU: DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE TÜM VİZELERİ KALDIRACAĞIZ HÜYÜK/BEYŞEHİR (A.A) - 26.08.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, dünyanın her köşesinde tüm vizeleri kaldıracaklarını belirterek, ''Vatandaşlarımız taşıdıkları pasaportla gurur duyarak, büyükelçiliklerin önlerinde beklemeden, dünyanın her yanına gidebilecekler'' dedi. Bir dizi ziyaretler bulunmak üzere Konya'nın Doğanhisar ilçesine gelen Davutoğlu, buradaki temaslarının ardından ilçeye bağlı Deştiğin beldesine geçti. Burada, 2007 yılında şehit olan Fatih Çarman'ın babası, aynı zamanda Deştiğin Belediye Başkanı Bayram Çarman'ı makamında ziyaret eden Davutoğlu, şehit babasına başsağlığı diledi. Deştiğin'in bugüne kadar 4 şehit verdiğini, bunun ilçe için bir gurur kaynağı olduğunu belirten Davutoğlu, verdiği şehitlerden dolayı Deştiğin'e kahraman sıfatını eklemek istediğini bildirdi. Belediye Başkanı Çarman da şehitler anısına beldeye yaptıracakları 69 bin liraya mal olacak park için Davutoğlu'ndan yardım istedi. Davutoğlu da ilgili bakanla görüşerek gereken desteği vereceğini söyledi. Davutoğlu, daha sonra belde merkezindeki mezarlıklarda bulunan şehitleri kabirleri başında ziyaret ederek dua etti. -ŞEHİTLER ANISINA YAPILACAK PARKA İLK FİDANI DİKTİ- Ardından Deştiğin belediyesi tarafından şehitler anısına yapılacak parka ilk fidanın dikimini gerçekleştiren Davutoğlu, daha sonra Hüyük ilçesine geçti. Burada da Belediye Başkanı Nusret Akgümüş'ü ziyaret ettikten sonra Hüyük Belediye Parkı'nda vatandaşlarla biraraya gelerek, referandumda ''evet'' oyu kullanmalarını istedi. Son ziyaret durağı Beyşehir ilçesine gelen Davutoğlu, ilçe girişinde Beyşehir Kaymakamı Cumali Atilla, Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı, protokol üyeleri ve çok sayıda partili tarafından karşılandı. Beyşehir Belediye Başkanı İzzet Taşcı'yı ziyaret eden Davutoğlu, bölgenin sorunları hakkında bilgi aldı. Taşcı, ziyarette Davutoğlu'na 250 yıllık antika bir tepsi hediye etti. Beyşehir Kaymakamı Cumali Atilla ise Davutoğlu'na av tüfeği hediye etti. Ardından Beyşehir Gölü'nün en güzel izlenebildiği Seyir Tepesi'ne gelen Davutoğlu, beraberindekilerle birlikte gün batımını izledi. Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, daha sonra Beyşehir Gölü kıyısındaki bir restoranda verilen iftara katıldı. Yemekten sonra kürsüye gelen Davutoğlu, yaptığı konuşmada Türkiye'nin güçlü, derin ve dünyanın her yerinde etkin bir siyaset takip edebilecek bir ülke olmasını istediklerini söyledi. -''DÜNYANIN HER KÖŞESİNDE TÜM VİZELERİ KALDIRACAĞIZ''- ''Bu iddialı tutumda tarihimize, coğrafyamıza, bir de insanımıza güveniyoruz'' diyen Davutoğlu, şunları kaydetti: ''İstiyoruz ki insanlarımızın önündeki her engel kalksın, insanlarımız her yerde rahatlıkla seyrüsefer içinde olsunlar. Ayaklarımızdaki, zihnimizdeki prangalardan kurtulalım. Onun için biz vizeleri kaldırmak istiyoruz. Kim ne derse desin, dünyanın her köşesinde tüm vizeleri kaldıracağız ve vatandaşlarımız taşıdıkları pasaportla gurur duyarak, büyükelçiliklerin önlerinde beklemeden, dünyanın her yanına gidebilecekler. Son bir yıl içinde onlarca ülkeyle vizeleri kaldırdık. Kaldırmaya devam edeceğiz. Çünkü size güveniyoruz. Milletimizin o büyük dinanizmine güveniyoruz.'' -''1 YILDA AFRİKA'DA 18 BÜYÜKELÇİLİK AÇTIK'' Amaçlarının Türkiye'yi dünyanın her yerinde sözü geçen bir ülke kılmak olduğunu anlatan Davutoğlu, sadece bir yıl içinde Afrika'da 18 büyükelçilik açtıklarını bildirdi. Davutoğlu, 87 yılda Afrika'da açılan toplam Türk büyükelçiliği sayısının 12 olduğunu vurgulayarak, ''Geçen yıl ve bu yıl 1,5 yıl içinde 18 yeni büyükelçiliği açtık. Çünkü Afrika'daki her köşede aziz bayrağımız dalgalansın istiyoruz. Sadece Afrika'da değil, Latin Amerika'da 2 büyükelçilik açtık. Daha Uzakdoğu'da da açacağız. Dünyanın her köşesine bu ay yıldızlı bayrağı taşıyacağız. Dünyanın her bir köşesine sizin mesajınızı ileteceğiz. Anadolu'nun bağrından çıkan bu güçlü barış mesajını dünyanın her köşesine ileteceğiz. Yeter ki siz bize destek olun'' diye konuştu. Ahmet Davutoğlu, konuşmasının ardından İçerişehir Mahallesi'ndeki tarihi Eşrefoğlu Camii Külliyesi'ni ziyaret ederek, burada teravih namazını kıldı. Davutoğlu ardından göl kenarındaki festival meydanında bu yıl ikincisi düzenlenen 2. Yaşayan Selçuklu Çarşısı'nın açılışını gerçekleştirdi. Davutoğlu, alanda çadırları ziyaret ederek vatandaşlarla sohbet etti.