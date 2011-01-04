Davutoğlu: Dünya düzeni değişecekse, öncüsü Türkiye olacak

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin artık bekleyip, dünyada yeni bir düzen oluştuktan sonra tepki veren bir ülke olamayacağını söyleyerek, "Eğer yeni bir düzen kurulacaksa o düzenin temel taşını atan ülkelerin başında geleceğiz. Buna hakkımız var, buna tecrübemiz var, buna gücümüz de yeter" diye konuştu.





Türkiye'nin yaklaşık 180 büyükelçisini bir araya getiren Üçüncü Büyükelçiler Konferansı'nın açılışında konuşan Davutoğlu, yeni vizyoner diplomasi çerçevesinde Türkiye'nin dünyadaki gelişmeleri bekleyip, yeni düzen oluştuktan sonra bunlara tepki veren bir ülke olamayacağını belirterek, şunları kaydetti:



"Çünkü bunun bedelini Birinci Dünya Savaşı'nda yaşadık. Eğer bir düzensizlik varsa, bu düzensizliği ilk sorgulayacak ülkelerin başında geleceğiz ve eğer yeni bir düzen kurulacaksa, o düzenin temel taşını atan ülkelerin başında geleceğiz. Buna hakkımız var, buna tecrübemiz var, buna gücümüz de yeter. Bu kadar iddialı bir söylem dile getirdiğimizde hemen tepki veriliyor; 'Gücünüz yeter mi?' Evet, yeter."





Davutoğlu, Türkiye'nin geçmişten gelen köklü devlet geleneği ve diplomasisi ile birçok şeye gücünün yeteceğini, şimdi rahatsızlık doğuran şeyin Türkiye'nin tepki veren bir ülke konumu ile artık yetinmemesi olduğunu belirterek, son 8 yılda bu konum ile yetinmeyeceklerini gösterdiklerini bildirdi. "Bununla yetinmemiz tarihin akışının gerisinde kalmış olmamız anlamına gelir" diyen Bakan Davutoğlu, dinamik bir dünyaya karşı dinamik tepkiler vermeleri gerektiğini, eğer dünya sürekli değişiyorsa kendilerinin de statik olamayacağını kaydetti.



