-DAVUTOĞLU DOWNER İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşme olumlu bir havada geçti. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında 7 Temmuz'da Cenevre'de yapılacak zirve öncesi gerçekleşen görüşmede, Downer'a, Kıbrıs'ta bu yıl çözümün sağlanabilmesi için Türkiye'nin elinden gelen çabayı göstereceği belirtildi. Downer da Türkiye'den, Kıbrıslı liderlerin çözüm için daha yoğun çaba harcamalarının sağlanmasına yönelik destek istedi.