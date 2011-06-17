T24 LogoT24 Logo
Gündem

DAVUTOĞLU DOWNER İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A)

17 Haziran 2011 22:52

-DAVUTOĞLU DOWNER İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 17.06.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, BM Genel Sekreteri Ban Ki-mun'un Kıbrıs Özel Danışmanı Aleksander Downer ile görüştü. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Dışişleri Bakanlığında yapılan görüşme olumlu bir havada geçti. KKTC Cumhurbaşkanı Derviş Eroğlu ile Kıbrıs Rum Yönetimi lideri Dimitris Hristofyas arasında 7 Temmuz'da Cenevre'de yapılacak zirve öncesi gerçekleşen görüşmede, Downer'a, Kıbrıs'ta bu yıl çözümün sağlanabilmesi için Türkiye'nin elinden gelen çabayı göstereceği belirtildi. Downer da Türkiye'den, Kıbrıslı liderlerin çözüm için daha yoğun çaba harcamalarının sağlanmasına yönelik destek istedi.

ETİKETLER

haber

İlgi Gören VideolarTüm Videolar

"Suriye, Libya ve Kanal İstanbul, Türkiye-Rusya hattında gerilim yaratıyor"...

"Babacan da Acemoğlu da 'demokrasi olmadan ekonomi düzelmez' diyor"...

Türkiye ve dünya gündeminde neler oldu? İşte Bir Bakışta Bugün...

'Erik Dalı Gevrektir' mahkemelik oldu...

Ali Babacan: Memlekete baktıkça içim kan ağlıyor, yeni bir tek...

İlgi Gören HaberlerTüm Haberler

Cumhurbaşkanı Erdoğan, Hande Yener ve Demet Akalın'ı kabul etti...

Eski AKP kurucusu Şener: Erdoğan’ın mal varlığı Türkiye’nin milli güvenlik...

Ertuğrul Özkök: Cem Yılmaz 1999 yılında penis küçültme ameliyatı olmuş...

"İnan Kıraç, yerli otomobil projesinden çekildiğini törene gölge düşürmemek için...

T24 Logo

© Tüm hakları saklıdır.

Yazarlar

Kategoriler

      T24