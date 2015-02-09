Davutoğlu döneminde bir ilk; Bakanlar Kurulu toplantısı iptal oldu

Bakanlar Kurulu'nun her pazartesi günü yapılan olağan toplantısının bugün yapılmayacak olması, Ankara kulislerinde merak konusu oldu.

Başbakan Ahmet Davutoğlu, bugün toplanması beklenen Bakanlar Kurulu toplantısını yapmayarak Ankara kulislerini hareketlendirdi.

Başbakanlık görevini aldıktan sonra 15 günde bir yapılan Bakanlar Kurulu toplantısını her hafta yapma kararı alan Başbakan Davutoğlu, sabah saatlerinde İstanbul'dan Ankara'ya gelmesine karşın toplantıyı yapmadı. Toplantının yapılmamasına ilişkin kararın ise geçtiğimiz cuma günü alındığı belirtildi.



Konutta çalışacak yurt dışı programları haricinde her hafta Bakanlar Kurulu toplantısını yapan Davutoğlu'nun Başbakanlık resmi konutunda çalışmalarını sürdüreceği belirtildi. Ankara kulisleri toplantının yapılmaması ile hareketlenirken, bürokrasiden aday olacak adayların istifaları için süre yarın doluyor. Başbakan Davutoğlu'nun da konutta hem istifalarla ilgili görüşmeler hem de diğer konularda görüşmelerde bulunması bekleniyor.