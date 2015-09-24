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Davutoğlu, Diyarbakır'ın ardından Yüksekova'ya geçti

Başbakan Ahmet Davutoğlu dün gece saatlerinden sürpriz bir şekilde Diyarbakır'a geçmişti

24 Eylül 2015 20:07

Başbakan Ahmet Davutoğlu dün Konya'da AKP bayramlaşmasının ardından sürpriz bir şekilde gittiği Diyarbakır'dan sonra Yüksekova'daki askeri birliği ziyaret etti.

Milliyet'te yer alan habere göre, Başbakan Ahmet Davutoğlu, Konya ziyaretinin ardından dün gece yarısı Diyarbakır'a gitti. Davutoğlu, Bayram namazını Diyarbakır Ulu Camii'nde kıldı. Davutoğlu'na, eşi Sare Davutoğlu da eşlik etti. Başbakan Davutoğlu, temaslarının ardından öğleden sonra Ankara'ya dönmek üzere Diyarbakır havaalanına gitti. Ancak eşi Sare Davutoğlu, buradan ayrı bir uçakla Ankara'ya döndü. 

Başbakan'ın nereye gittiği ise bir süre öğrenilemedi. Davutoğlu'nun, Dağlıca'da şehit olan askerlerin silah arkadaşlarını ziyaret için Yüksekova'ya gittiği daha sonra Twitter hesabından yaptığı paylaşım ile anlaşıldı. Davutoğlu, özel uçakla Van'a geçmiş ordan da helikopterle Yüksekova'ya ziyarette bulunmuştu. Davutoğlu, tugay ziyareti sırasında 3. Piyade Tümen Komutanlığı önünde askerlerle fotoğraf da çektirdi.

Davutoğlu, Twitter hesabında şunları yazdı:

"Hakkari Dağlıca'da şehit verdiğimiz askerlerimizin silah arkadaşlarını ziyaret etmek için Yüksekova'daydım. O sarp dağları kahramanca bekleyen mehmetçiklerimizdeki sarsılmaz inanç ile gurur duydum. Bu bayram gününde Hakkari'den Yüksekova'dan da mehmetçiklerimizin selamlarını siz aziz milletime iletmekle bahtiyarım. Herkes bilsin ki bu millette bu azim ve bu kardeşlik iklimi daim oldukça bizi kimse yolumuzdan çeviremez."

 

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