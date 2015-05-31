Davutoğlu Diyarbakır'da: Aile ahlakına aykırı adaylara oy verir misiniz?

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisi AKP'nin Diyarbakır'daki seçim mitinginde konuştu. Muhalefet partileri için sert açıklamalarda bulunan Davutoğlu, "CHP-HDP ve MHP soruyor.Biri Tük ulusalcısı diğeri Kürt ulusalcısı. İsrail'de neden Büyükelçiliğimiz yok diyorlar. Bunlar Diyarbakır'ı temsil edebilirler mi" ifadelerini kullandı.

Hakkari Yüksekova'da açılan havalimanıyla ilgili de konuşan Başbakan, "Yüksekova'daki havalimanının adını Selahattin Eyyübi koyduk birilerine ibret olsun diye. Sonra kalkıp keşke bizde orada olsaydık diyor HDP'li kişi. Keşke sende olsaydın ama havalimanın yapımı engellenirken, yakılıp yıkılırken neden karşı çıkmadın" dedi.

Davutoğlu'nun konuşmasının satır başları şu şekilde:

- Aziz Diyarbakırlılar'a, yiğit Diyarbakırlılar'a selam olsun. Allah sizden razı olsun. Sizi unutmak mümkün değil. Hiçbir zaman bu manzarayı unutmayacağım. Diyarbakır'da tevhit ve peygamber kokusu alıyorum. 25 Nisan'dan beri yollardayız. Gece yarısı Diyarbakır'a geldik. Ama Diyarbakır'da 24 saat kalacağız. Sabah geldik Diyarbakır'a. Diyarbakır'da güneşin doğuşu ve batışını izleyeceğiz dedim. Sabah namazı için gittiğim camide Mescid-i Aksa kokusu var dedim. Allah'ım bu milleti İslam'dan koparmaya çalışanlara fırsat verme dedim. Secdeye kapandım fırsat verme dedim. Allah'a yalvardım.

-CHP-HDP ve MHP soruyor.Biri Tük ulusalcısı diğeri Kürt ulusalcısı. İsrail'de neden Büyükelçiliğimiz yok diyorlar. Bunlar Diyarbakır'ı temsil edebilirler mi? Diyarbakır tevhid şehridir. Diyarbakır Kudüs'ün ebedi kardeşidir. Kimse bunları birbirinden ayıramaz. Kıble Taksim değildir. Kıblemiz Kabedir.

-Suriye'den gelen kardeşlerimize Esed'in zulmünden kaçan Kürtlere yer verdik. Türkiye olmasaydı Kobani'li kardeşlerimiz sığınacak yer bulabilir miydi?

- Yüksekova'daki havalimanının adını Selahattin Eyyübi koyduk birilerine ibret olsun diye. Sonra kalkıp keşke bizde orada olsaydık diyor HDP'li kişi. Keşke sende olsaydın ama havalimanın yapımı engellenirken, yakılıp yıkılırken neden karşı çıkmadın.

- Mazlum ve masum bir tek Türkmeni, bir tek Kürdü, bir tek Arabı dahi zalime teslim etmedik, etmeyeceğiz, ne IŞİD'e ne Esed'e. IŞİD'e yardım ettiğimiz iddiasıyla Türkiye'yi karalamaya çalışıyorlar. İki yıl IŞİD'le yan yana yaşayan onlardır ama biz hiçbir terör örgütüne yardım etmedik, etmeyeceğiz

- 27 Mayıs'tan itibaren başlattığımız çiftçilerimize yönelik yardımlar için bugünden itibaren 2 milyar lira ödeme yapıyoruz. Hayırlı olsun.

- Birileri, 'Kudüs Yahudilerin mekanıdır' diyor, onlara haddini bildirecek miyiz? 'Kudüs, Diyarbakır'ın kardeşidir, ezelden ebede kadar kardeşi kalacaktır' diyecek miyiz? Bakın işte bu ses dün İstanbul'da da vardı. İstanbul'da da fetih coşkusunu yaşadık, orada da vardı. İstanbul'un fethinin 562 yıldönümü. Diyarbekir'de de 1376. yıldönümü. Buradan anlasınlar diye söylüyorum, Diyarbekir bize tevhidi anlatır, millet-i İbrahim-i anlatır. Diyarbakır, etnik ve ulusalcılar karşısında ilahi kardeşliği anlatır. Ebu Eyyub-el Ensari, İstanbul'a niçin yürüdüyse, o yaşına rağmen İstanbul'un fethine niçin yürüdüyse, Halit-bin Velit'in oğlu Hazreti Süleyman da Diyarbakır'a onun için yürüdü. İstanbul'u, Diyarbakır'dan ayırabilirler mi? İstanbul, Diyarbakır'ın aziz ve ulvi kardeşidir ve hep bareber, Kudüs'ün, Mekke'nin ve Medine'nin kardeşidir.

- 27 Mayıs'tan itibaren başlattığımız tarım destekleri ödemelerinde bugün ve yarın çiftçilerimize 2 milyar Türk Lirası ödeme yapıyoruz. Yıl başından bu yana 7,1 milyar (lira) ödeme yaptık. İkinci müjde, bunu ilk defa burada açıklıyorum, ta ki devletimizin şefkatini herkes görsün. Bugünden itibaren aldığımız kararla, Türkiye'de öksüz ve yetim her çocuğa 100 Türk Lirası ödeme yapılacak.