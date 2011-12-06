-Davutoğlu, Dimas ile bir araya geldi VİLNİUS (A.A) - 06.12.2011 - AGİT Bakanlar Konseyi 18. toplantısına katılan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, bazı ikili temaslarda bulundu. Davutoğlu, toplantı çerçevesinde Yunanistan, Rusya, İsviçre, Makedonya, Sırbistan, Moldova ve Litvanya dışişleri bakanları ile bir araya geldi. Yunanistan Dışişleri Bakanı Stavros Dimas ile ilk kez yüz yüze görüşen Davutoğlu, yeni görevinden dolayı tebrik ettiği mevkidaşına, başarı diledi. Dimas'ı Türkiye'ye davet eden Davutoğlu, Yüksek Düzeyli Stratejik İşbirliği Konseyi toplantısının Yunanistan kendini ne zaman hazır hissederse toplanabileceğini aktardı. Davutoğlu ayrıca, ekonomik kriz konusunda bütün komşuların refah içinde olması için ellerinden geleni yapmaya hazır olduklarını ifade etti. Dimas da Başbakan Recep Tayyip Erdoğan'a ameliyatı nedeniyle geçmiş olsun dileklerini ileterek, ekonomik krize ilişkin gelişmelerden söz etti. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nun, Rusya Dışişleri Bakanı Sergey Lavrov ile görüşmesinde ise iki ülke arasındaki enerji konuları, ikili ilişkiler ve Suriye'deki gelişmeler ele alındı. Litvanya Dışişleri Bakanı Audronius Azubalis ile AGİT toplantısını konuşan Davutoğlu, İsviçre Dışişleri Bakanı Michelle Calmy Rey ile de ikili ilişkilerin yanı sıra Kafkaslardaki durumu görüştü. Davutoğlu, Moldova Dışişleri Bakanı Iurie Leanca'yı Ankara'ya davet ederken, kendisinin de en kısa sürede Moldova'yı ziyaret edeceğini bildirdi. Sırbistan Dışişleri Bakanı Vuk Jeremiç ile de bir araya gelen Davutoğlu'nun bu görüşmesinde de Sırbistan'ın AB ile ilişkileri, Balkanlar, Kuzey Kosova ve Bosna ile ilgili gelişmeler ele alındı.