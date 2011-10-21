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Dünya

Davutoğlu: Dikkat ve ciddiyetle ele alınmalı ANKARA (A.A)

21 Ekim 2011 23:27

-Davutoğlu: Dikkat ve ciddiyetle ele alınmalı ANKARA (A.A) - 21.10.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD'nin İran'ı suikast planlamakla suçlamasına ilişkin, ''Bir ülkenin başka bir ülkede üçüncü bir ülkenin büyükelçisine yönelik bir suikastte bulunacağına dair iddialar son derece ciddidir ve durumun gerektirdiği dikkat ve ciddiyetle ele alınmalıdır'' dedi. Davutoğlu, AA muhabirinin, ''İran Dışişleri Bakanı ile bu sabah yaptığınız basın toplantısındaki açıklamalarınız yabancı basına ABD'nin, Suudi Arabistan'ın Washington Büyükelçisine yönelik suikast iddialarını inandırıcı bulmadığınız şeklinde yansıdı. Bu konudaki tutumunuz nedir? Gerçekten ABD'nin iddialarını inandırıcı bulmuyor musunuz? İran'ın suçsuz olduğuna mı inanıyorsunuz?'' yönündeki sorusu üzerine, ''Sorunuzdan bazı yanlış anlamalar olduğu sonucunu çıkartıyorum. Bu nedenle tutumumuzu daha açık ve net bir şekilde kayda geçirmekte yarar görüyorum'' dedi. Davutoğlu, şöyle konuştu: ''Bir ülkenin başka bir ülkede üçüncü bir ülkenin büyükelçisine yönelik bir suikastte bulunacağına dair iddialar son derece ciddidir ve durumun gerektirdiği dikkat ve ciddiyetle ele alınmalıdır. Bugün görüştüğüm İran Dışişleri Bakanına verdiğim mesaj da esasen budur. Hiçbir devletin böyle bir eylemin içinde olması kabul edilemez ve mazur görülemez. Netice itibarıyla ortada, müttefikimiz ve yakın dostumuz olan bir devletin önemli bir komşumuzla ilgili ciddi ve mutlaka dikkate alınması gereken bir iddiası, bu iddiaya mesnet teşkil eden deliller ve yürümekte olan bir dava süreci bulunmaktadır. Dolayısıyla, bizim bu noktada komşumuz İran'a tavsiyemiz, ABD'nin elindeki delilleri dikkate alması ve dava sürecine tam bir şeffaflık içinde yardımcı olmasıdır.''

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