Davutoğlu: Devlet Bahçeli'ye gerçek dersi MHP'li kardeşlerim verecek

"CHP blok siyaseti, Bahçeli hayır siyaseti, HDP ise terör siyaseti yaptı. Biz birlik siyaseti yaptı" diyen Başbakan Ahmet Davutoğlu, 7 Haziran seçimlerinden sonraki 4 ayın, "milletin karşısına tek başına iktidar iddiasıyla çıkabilecek tek parti"nin AKP olduğunu gösterdiğini iddia etti.

Partisinin Manisa'daki mitinginde konuşan Ahmet Davutoğlu, "AK Parti’ye tek başına, iş başına diyecek misiniz? Milleti bu anlamda geleceğe doğru yürürken yalnız bırakanlara bir ders verecek misiniz?" ifadelerini kullandı.

Başbakan'ın konuşmasının satır başları şöyle:

Evliya Çelebi ne diyor? Manisaiçin. Müzeyyen şehir. Süslenmiş şehir. Şehzadeler şehri Manisa. Az önce Bülent Arınç çıktı. Bir fidan olarak Manisa'da siyasete başladı ve bir çınar oldu.

"Bahçeli'ye gel beraber bu terörle mücadele edelim dedik, yapmadı"

7 Haziran'dan bu yana Türkiye'yi hükümetsiz bırakmamak adına üzerimize düşen her şeyi yaptık.

Ya Mübarek sen Hayır'dan başka bir şey bilmiyor musun? Bahçeli'ye gel beraber bu terörle mücadele edelim dedik yapmadı. HDP ise terör siyasetini takip etti. 8 Haziran'dan itibaren sırtımızı terör örgütüne dayadık demeye başladı. Bu ülkenin dertleriyle dertlenen MHP'li kardeşlerim, Bahçeli'nin siyasetini hiçbir zaman benimsemedi"

CHP blok siyaseti, Bahçeli hayır siyaseti, HDP ise terör siyaseti yaptı. Biz birlik siyaseti yaptı. Şu 4 ay gösterdi ki milletin karşısına tek başına iktidar iddiasıyla çıkabilecek tek parti AK Parti'dir.

Onlar 3 ay dahi bu işin ucundan tuttular mı? Sayın Bahçeli terörle mücadele edilirken şimdi nerede? Kayıp... Kayıp... Sayın Türkeş gibi gelseler hep birlikte taşın altına elimizi sokardık. Milletimizin sesine kulak veren yegane parti AK Parti’dir. Şu dört ay dahi göstermiştir ki, milletin karşısına tek başına iktidar olarak çıkacak yegane parti AK Parti. 4 ay değil, 4 yıl değil, 4 asır sürse bile millet davasını yürütecek yegane parti AK Parti...

"AK Parti’ye tek başına, iş başına diyecek misiniz?"

1 Kasım’da milletimiz hizmete koşanla hizmetten kaçanla elbette birbirinden ayıracak. Kaçaklarla dava adamlarını ayıracak mısınız? İşte bu... Ayırın. Net olarak ayırın. Konu ülke meselesi olunca görevlerden kaçmadık. Yeni sloganlarımızdan biri de bu. 4 ay gösterdi ki AK Parti için mesele şahsi mesele değildir. Mesele nedir, mesele? Mesele memleket meselesidir, memleket. Onun için şimdi, tek başına, iş başına diyoruz. AK Parti’ye tek başına, iş başına diyecek misiniz? Milleti bu anlamda geleceğe doğru yürürken yalnız bırakanlara bir ders verecek misiniz?

Suriye’de savaş sürerken, savaşın eşiğinde sınırımızda bunlar olurken, terörle mücadele sürerken bizi yalnız bırakanlara ders verecek misiniz?

"AK Parti bazı kesimleri sahiplenip bazı kesimleri dışlayan bir parti değildir"

Sayın Bahçeli’ye gereken dersi MHP’li kardeşlerim de verecek. Memleket meseleleri masa başında çözülmez.

AK Parti yeniliğin ve yenilenmenin adıdır. AK Parti bazı kesimleri sahiplenip bazı kesimleri dışlayan bir parti değildir. AK Parti bir çıkar grubunun partisi olmamıştır. AK Parti bir sermaye grubunun, bir bölgenin partisi olmamıştır. AK Parti 81 ilin 78 milyon vatandaşımızın partisi olmuştur.

Sizler AK Parti’yle diğerleri arasındaki farkı çok iyi bilirsiniz. 3 Kasım 2002’den sonra Türkiye bambaşka bir parti oldu. Artık o eski Türkiye yok. Zirveye, liderliğe oynayan bir Türkiye var. Bu arada Manisaspor’a da başarılar görüyoruz. Artık devler liginde, Şampiyonlar Ligi’nde oynayan bir Türkiye var.

Cumhuriyeti korumak, kollamak, masa başında bir takım şeyler yazmakla olmaz. Cumhuru yüceltmekle olur. Cumhuru her yerde tanıtmakla olur. Dünyanın en büyük yolcu taşıma kapasitesine sahip havaalanını İstanbul’da inşa ediyoruz. Dünyanın en yüksek kulesine sahip asma köprüsünü İstanbul Boğazı’nda yapıyoruz. Kanal İstanbul’la Karadeniz’le Marmara’yı inşallah değiştireceğiz inşallah.

"Diyoruz fabrika kuracaksanız projenizi getirin, arsanız da fabrikanız da bizden"

Asgari ücreti hemen 2016 başında 1300 TL'ye çıkartacağız. AK parti diğer partilere benzemez. Söz verdiğinde mutlaka gerçekleştirir. Emeklilerin maaşına yıllık bin 200 lira ek katkıda bulunacağız. Böylece diğer eklerle birlikte yıllık katkımız artıyor. Bağ-kur emeklilerimize gelirsek; prim kesintilerini yüzde 10'a indirmiştik, kaldırıyoruz.

Faizsiz kredi vereceğiz esnafımıza 30 bin liraya kadar. Şimdi bir taahhüdümüz var ki dünyanın hiç bir yerinde görülmeyebilir; Manisalılara diyoruz fabrika kuracaksanız projenizi getirin, arsanız da fabrikanız da bizden. Polis kardeşlerimizin 2 bin lira olan ek göstergesini, 3 bin liraya çıkaracağız

Gencimizin cebine 50 bin lira sermaye vereceğiz. Ama yetmezse 100 bin lira da faizsiz kredi veriyoruz. Teminat istemiyoruz, gencimizin teminatı devlettir. Üç yıl vergi istemeyeceğiz. Böyle bereketli bir devlet olur mu? AK Parti iktidara geldiği zaman olur."

Gençlere ücretsiz internet hizmeti vereceğiz. Gençlerimiz için pasaport harcını da kaldıracağız.