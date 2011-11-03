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Dünya

Davutoğlu: Dayanışma bekliyoruz İSTANBUL (A.A)

03 Kasım 2011 22:11

-Davutoğlu: Dayanışma bekliyoruz İSTANBUL (A.A) - 03.11.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, terör örgütü PKK'ya karşı herkesin net bir tavır içinde olmasını beklemenin hem hak hem de sorumlulukları olduğunu belirterek, Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimden de bu konuda net bir tutum ve aktif bir dayanışma beklediklerini söyledi. Irak'ın kuzeyindeki bölgesel yönetimin başkanı Mesud Barzani ile bir araya gelen Davutoğlu, görüşmenin sonunda Barzani ile kısa bir açıklama yaptı. Bakan Davutoğlu, Türk-Kürt kardeşliğine zarar veren terör örgütüne karşı net tavır alınmasını beklemelerinin hem hakları hem de sorumlulukları olduğunu ifade ederek, ''Teröre karşı bundan sonra kuzey Irak Kürt bölgesel yönetiminden de çok net bir tutum ile aktif bir destek ve dayanışma bekliyoruz'' dedi. Mesud Barzani ise Türkiye ile bölgesel yönetimin güvenliklerinin birbirine bağlanmış durumda olduğunu belirterek, Türkiye ile olan ilişkilerinin kendileri için önem arz ettiğini vurguladı.

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