Davutoğlu'dan kardeşini kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Sancar'a taziye ziyareti

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, geçen hafta kız kardeşi Ayşe Sancar'ı kaybeden HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’a, İstanbul'daki evinde taziye ziyaretinde bulundu.

Sancar'a, ziyaret sırasında HDP İstanbul Milletvekili Hüda Kaya ile İstanbul İl Eş Başkanları Elif Bulut ve Erdal Avcı da eşlik etti.

Sancar'ın İstanbul'da yaşayan kardeşi Ayşe Sancar, kalp krizi nedeniyle hayatını kaybetmişti. İstanbul-Bahçelievler Kocasinan Mezarlığı'nda toprağa verilen Ayşe Sancar'ın cenaze törenine İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu da katılmıştı.

TIKLAYIN - HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar'ın kardeşi hayatını kaybetti

TIKLAYIN - İmamoğlu, HDP Eş Genel Başkanı Mithat Sancar’ın kardeşinin cenazesine katıldı