Davutoğlu, Dağlıca'da şehit olan askerler için düzenlenen cenaze töreninde ağladı

Hakkari Dağlıca'daki saldırıda şehit olan 16 asker için Van'da askeri tören düzenlendi. Şehit 16 askerin Van Jandarma Filo Komutanlığı'nda yapılan cenaze törenine Başbakan Ahmet Davutoğlu da katıldı. Başbakan Davutoğlu'nun tören sırasında gözyaşlarını tutamadı.

DHA'nın haberine göre, ilk tören sonrası Piyade Kurmay Yarbay İlker Çelikcan, Uzman Onbaşı Özgür Yatakdere, Uzman Çavuş Tolga Artuğ, Piyade Sözleşmeli Erler Adnan Ergen, Uzman Çavuş Tayfur Hançer, Astsubay Çavuş Mustafa Özdemir, Sözleşmeli Er Cihan Askarı, Sözleşmeli Onbaşı Fatih Duru, Astsubay Kıdemlı Çavuş Cemre Salih Gözen, Sözleşmeli Er Uğur Yıldız memleketlerine uğurlanacak.

6 askerin cenazesi Adli Tıp'ta

Şehit Üstçavuş Okan Taşan, Astsubay Çavuş Deniz Göçkün, Uzman Çavuşlar Tayfur Hançer, Harun Saltalı, Sözleşmeli Er Resul Çoşkun, Piyade Er Muharrem Öksüz'ün cenazeleri ise sabah saatlerinde Ankara Adli Tıp Kurumu'na gönderildi.

Arama yapıldı

Tören alanında iki askeri kargo uçağı hazır bekletilirken, bomba imha uzmanı ekipler, köpekle alanda arama yaptı. Alanda askeri erkan yerini aldı.

Davutoğlu gözyaşlarını tutumadı

Dağlıca'da şehit düşen askerler için Van'da düzenlenen törende konuşan Başbakan Ahmet Davutoğlu'ndan itidal ve birlik çağrısı geldi.



Başbakan Davutoğlu, "Hiçbir yerde bu toprağın çocukları arasında fitne çıkarılmasına izin vermeyeceğiz." dedi ve ekledi, "Öfkenin, kinin, suçlamaların günü değil. Kardeşlik ve fedakarlık günü bugün" ifadelerini kullandı.



Davutoğlu'nun, "Allah şahit olsun, Van gölü şahit olsun. Emanetiminiz emanetimizdir. Dökülen her kanın hesabını soracağız. Mekanınız Sarıkamış, İstiklal marşı şehitlerinin mekanı olsun" sözleri sırasında gözyaşlarını tutamadığı gözlendi.