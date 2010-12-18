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Dünya

DAVUTOĞLU, CLİNTON'I ARADI ANKARA (A.A)

18 Aralık 2010 01:00

-DAVUTOĞLU, CLİNTON'I ARADI ANKARA (A.A) - 17.12.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Temsilciler Meclisi gündemine gelebileceği belirtilen Ermeni tasarısı konusunda ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton'ı arayarak, tasarının engellenmesi için ABD yönetiminin etkin biçimde devreye girmesini istedi.   Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Clinton'ı arayan Davutoğlu konunun ciddiyetine dikkati çekti. Davutoğlu, bu tasarının engellenmesi için ABD yönetiminin etkin biçimde devreye girmesi gerektiğini de vurguladı. Clinton'ın da Türkiye-ABD ilişkilerine verdikleri önemi bir kez daha dile getirdiği ve bu konuda ABD yönetiminin tutumunun değişmediğini, tasarının gündeme gelmemesi için her türlü çabayı göstereceklerini belirttiği öğrenildi. ABD Temsilciler Meclisi Başkanı Nancy Pelosi'nin, Ermeni tasarısını önümüzdeki 48 saat içinde Meclis gündemine getirebileceği öğrenilmişti. Tasarı, geçtiğimiz Mart ayında Temsilciler Meclisi'ne bağlı Dış İlişkiler Komitesi'nden 22'ye karşı 23 oyla geçmişti. 

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