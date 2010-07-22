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'Davutoğlu, Clinton'a bağırdı'

Financial Times'ta dün yayımlanan analizde, Davutoğlu'nun ABD'ye yaptığı gezinin perde arkasını ortaya koydu.

22 Temmuz 2010 03:00

T24 - İngiltere'nin saygın Financial Times gazetesinde dün yayımlanan Türkiye analizi, Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nun 14 Haziran'da Washington'a yaptığı gezinin perde arkasını ortaya koydu.

Davutoğlu Clinton'a bağırdı mı?

Gazeteye göre, Washington’da şu aralar en çok konuşulan hikâyelerden biri bu toplantı sırasında yaşandı. İsrail’in Mavi Marmara gemisine yaptığı saldırının ardından gemidekilerin Türkiye’ye iade edilmesi için ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşmeye giden Davutoğlu’nun bu sırada çok sinirlenerek masaya defalarca vurduğu ve Clinton’a bağırdığı iddia ediliyor.

Davutoğlu, FT’nin bu konuyla ilgili sorularına yorum yapmayı reddederek, “Hiçbir ülke kanunun üzerinde olmamalı” dedi. Analizde, Türkiye’nin dış politikasının Başbakan Recep Tayyip Erdogan’ın kızgınlık nöbetlerinin merhametine kaldığı yorumu yapıldı.


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