Davutoğlu – Clinton yeniden buluşucak

Yıldız Yazıcıoğlu / Washington



T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Amerikan Dışişleri Bakanı Hillary Clinton arasındaki bugün sabah yapılan görüşmedeki tek gündem maddesi Ermenistan meselesi olması nedeniyle iki bakan İran başta olmak üzere diğer konuları değerlendirmek için yarın yeniden buluşmaya karar verdiler. Clinton’un Sözcüsü Phillip Crowley, “Türkiye ve Ermenistan’ı, protokelleri hayata geçirmeleri yolunda teşvik etmek için kritik zamandayız” dedi.



Davutoğlu ile Clinton’un görüşmesine ilişkin ilk açıklama Amerikan tarafından geldi. Clinton’un Sözcüsü Crowley, iki bakan arasındaki 45 dakikalık görüşme sürecini Ermenistan meselesi işgal ettiğini açıkladı. Bu nedenle Türkiye ile Amerika ilişkilerindeki diğer konuları konuşmak için Davutoğlu ile Clinton’un yeniden buluşacağını bildirdi. Crowley, Clinton’un Davutoğlu’nu “Bütün zamanımızı Ermenistan’a harcıyoruz. Sıra başka konulara gelemedi” yönünde espri de yaptığını iletti.



Crowley, Amerikan yönetimi olarak Türkiye – Ermenistan ilişkilerin normalleştirilmesi ve protokollerin parlamentolarda onayı, Yukarı Karabağ sorununun çözümü ve MİSK sürecenin işletilmesi konusunda çok çaba harcadıklarını söyledi.





Amerika sınırı açtırmakta kararlı



Crowley, Amerikan tarafınca bir yol haritası hazırlanıp hazırlanmadığı yönündeki soru üzerine, Ermenistan ile Türkiye ilişkilerinde “çözüm formülü bulma” ümidinde olduklarını ve böylece protokollerin onaylanmasını beklediklerini bildirdi. Crowley, iki ülke sınırının açılmasının ekonomik katkısı başta olmak üzere Ermenistan ve Türkiye’nin yararına olacağına inandıklarını söyledi. Bu sözleriyle Amerika’nın, protokelleri Ermenistan ve Türkiye’nin bir an once onaylama sürecini tamamlaması yolundaki baskıcı tutumunu sürdürdüğü yönünde ipuçu verdi. Crowley’in açıklamalarıyla Amerika’nın önceliğinin bir kez daha Türkiye’nin Ermenistan sınırını açması olduğu da ortaya çıkmış oldu.





