-DAVUTOĞLU CLİNTON İLE GÖRÜŞTÜ CENEVRE (A.A) - 28.02.2011 - Birleşmiş Milletler (BM) İnsan Hakları Konseyi 16. dönem toplantısının açılış oturumuna katılmak üzere Cenevre'ye gelen Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile kaldığı otelde görüştü. Heyet üyelerinin de hazır bulunduğu ve yirmi dakika olarak planlanan görüşme bir saat sürdü. Diplomatik kaynaklar, görüşmede bölgesel konuların ele alındığını ve bu çerçevede Libya, Mısır, Tunus, Bahreyn ve Yemen'deki gelişmelerin detaylı olarak görüşüldüğünü belirttiler. Görüşmede ayrıca, İran'ın nükleer programı ve uranyum zenginleştirme programına ilişkin son gelişmelerin de ele alındığı bildirildi. Davutoğlu-Clinton görüşmesinde ikili ilişkilerin değerlendirildiğini ifade eden kaynaklar, Clinton'un Türkiye'ye yapacağı resmi ziyaret konusunun da gündeme geldiğini ancak kesin tarihin belirlenemediğini kaydettiler. Bu arada Davutoğlu'nu Clinton ile yaptığı görüşme çıkışında karşılayan Bosna Hersek Dışişleri Bakanı Sven Alkalaj, program dışı kendisiyle bir süre görüştü. Alkalaj'ın, Davutoğlu'na Bosna'da hükümetin kurulma süreci ile son gelişmeler hakkında bilgi sunduğu bildirildi. -YOĞUN GÖRÜŞME TRAFİĞİ - Dışişleri Bakanı Davutoğlu katıldığı BM İnsan Hakları Konseyi 16. dönem toplantısı çerçevesinde konferans merkezinde de bir dizi görüşme yaptı. AB Dış Politika ve Güvenlik Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile biraraya gelen Davutoğlu, ardından Avusturya Dışişleri Bakanı Michael Spindelegger ile görüştü. Davutoğlu'nun konferans çerçevesinde ayrıca İngiltere ve İran Dışişleri Bakanlarıyla ayrı ayrı görüşme yapması bekleniyor.