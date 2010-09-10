-DAVUTOĞLU, CLINTON İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 10.09.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, ABD Dışişleri Bakanı Hillary Clinton ile görüşerek, başta Ortadoğu barış süreci olmak üzere Irak, Afganistan, İran'la ilgili gelişmeler ve FIBA Dünya Şampiyonası hakkında görüş alışverişinde bulundu. Diplomatik kaynaklardan edinilen bilgiye göre, Davutoğlu'nu telefonla arayan Clinton, yaklaşık 45 dakika görüştü. Görüşmede öncelikle Ortadoğu barış Sürecindeki son durum ele alındı ve Clinton son sürece ilişkin gelişmeleri ayrıntılı bir şekilde aktardı. Clinton'ın Türkiye'nin barış sürecine şimdiye kadar verdiği desteği sürdürmesini istemesi üzerine Davutoğlu'nun, bu desteği bir kez daha teyit ettiği ve son sürece ilişkin görüşlerini aktardığı öğrenildi. İki bakan Türkiye'nin sürece daha çok nasıl katkı yapabileceğini ele aldı. Afganistan konusunda Clinton'ın, Türkiye'nin bu ülke için yapmakta olduğu katkılar dolayısıyla teşekkür ettiği belirtilirken, Davutoğlu'nun da, Afganistan'a verdikleri önemi ve Türkiye'nin çalışmalarını tekrarladığı kaydedildi. İran'ın nükleer dosyası ve ilgili gelişmelerin de ele alındığı görüşmede, bu konuda gerek genel gerekse nükleer dosyaya ilişkin görüş alışverişinde bulunuldu. Davutoğlu, Clinton'a, AB dönem başkanı Belçika'nın düzenleyeceği "Gymnich" tipi Gayrıresmi AB Dışişleri Bakanları toplantısı için Brüksel'e gideceğini hatırlatarak, bu çerçevede bu akşam AB Dış İlişkiler Yüksek Temsilcisi Catherine Ashton ile görüşeceğini belirtti. Davutoğlu ile Clinton, Türkiye ile ABD milli basketbol takımlarının Dünya Basketbol Şampiyonası'nda elde ettikleri başarılar için de birbirlerini kutlayarak, finali iki ülke takımının oynaması temennisinde bulundular. Görüşmede Irak'taki son süreç de gözden geçirildi.