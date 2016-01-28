Davutoğlu: Cizre'de ambulansların olay yerine ulaştırılması için çalışmalar yapılıyor

Başbakan Ahmet Davutoğlu, sokağa çıkma yasağının devam ettiği Cizre'de yaralılara ambulans ulaştırılamadığı iddiasına ilişkin yaptığı açıklamada ambulansların olay yerine ulaştırılması için çalışmalar yapıldığını söylerken " Herkesin samimi olması lazım, teröre karşı mücadeleyi yaparız ama yaralı kim olursa olsun hastaneye yetiştirmek için her türlü tedbiri alırız. Önce tedavi eder sonra yargıya göndeririz. Hiç kimse Türkiye’de terörle mücadele ederken hukuk dışına çıkıldı iddiasında bulunamaz" dedi.

Esenboğa Havalimanı'nda konuşan Başbakan Davutoğlu'nun açıklamalarından satırbaşları şöyle:

Kimse terörü meşru kılamaz, masum gösteremez.Terörist ile halkı ayırt ederek sivil halkın hiçbir zarar görmemesi için tedbir alıyoruz, teröriste karşı da mücadele ediyoruz. İstemediğimiz halde sokağa çıkma yasakları uzun sürebiliyor. Her sokakta çok kısa aralıklarla açılmış çukurlar, barikatlar, mayınlar arasında güvenlik güçlerimiz kahramanca bir mücadele ile temizliyor.

Cizre’de hastaneler çalışıyor. Bir iki hafta önce, Cizre Devlet Hastanesini misafir etmiştim, bölgedeki doktorlar ve diğer sağlık çalışanlarıyla birlikte. Cizre Devlet Hastanesine o günlerde 20 roket düşmüştü. Şimdi bunlardan şikayet edenler, hasta yaralı olduğunu söyleyenler ki bu görevi bizim görevimizdir, öncelikle roket atanlardan hesap sormalılar. Konu İçişleri Bakanlığımıza gittiğinden beri bakanlarımız ve ben takipçisi oldum. Ambulanslarımızın olay mahaline intikali için her türlü çalışma yapıldı. Herkesin samimi olması lazım, teröre karşı mücadeleyi yaparız ama yaralı kim olursa olsun hastaneye yetiştirmek için her türlü tedbiri alırız. Önce tedavi eder sonra yargıya göndeririz. Hiç kimse Türkiye’de terörle mücadele ederken hukuk dışına çıkıldı iddiasında bulunamaz. Eğer bahsi geçen yaralılara ulaşılması isteniyorsa ki biz istiyoruz ama önce terör odaklarının teslim olmaları konusunda samimi çağrılarda bulunması lazım. Takip ediyoruz, nerede bir yaralı varsa ulaşılması için de çaba sarf edilecek. Ambulans bizim güvenli alandan çıkıp da çatışma alanına girdiğinde ateş açılıyorsa tabi o ambulansların olay mahaline ulaşmasında zorluklar oluyor. Cenazelerin ailere teslim edilmemesi söz konusu değil.

AİHM ile ilgili bir olayı aktaracağım. AİHM’e hamile olduğu halde sokağa çıkma yasağından dolayı şikayette bulundu. Arkadaşlarımız, olayı inceledi. Bu hanımın hastaneye talebi üzere taşındığı, sezeryan yapılması gerektiği söylendiği halde kendisi evine dönüp evde doğum yapmak istediğini söyledi. Bu tutanaklar elimizde. AİHM bu dosyayı Türkiye’ye iade etti.

Yapılmak istenen tek şey var, sanki vatandaşlarına sağlık hizmeti sunmayan bir ülke gibi gösterme çabası.

Müzakerelerin başlaması için Türkiye her zaman çok yoğun çaba sarf etmiştir. 2014'te Türkiye olarak masadaydık. Şimdi daha da zor. Yaralar çok daha derinleşmiş görünüyor. Cenevre ile ilgili birtakım sorunlar aşıldı.

Muhalefet görüşmelerini sürdürüyor. Umuyoruz ki katılma kararı alır. Umarız ki uygun şartlarda masa oluşur. Her türlü katkıyı vermeye hazırız.

Her haftanın bir gününü bölgede geçireceğim. Cuma günlerinde bölgede olmayı planlıyorum. Hafta sonlarını il ziyaretleri ile geçireceğim. Adım adım gezeceğiz. Varsa dertlerini dinleyeceğiz. Sivil toplum kuruluşlarıyla da görüşmeyi düşünüyorum. Türkiye artık 79 milyona ulaşan bir büyük ailedir. Biz bu ailenin içinde hiç bir fitnenin olmaması için çalışacağız.