-DAVUTOĞLU: CİDDİ KAYGI VE ENDİŞELERİMİZ VAR ANKARA (A.A) - 07.10.2010 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile yaptığı görüşmede NATO-AB işbirliği konusunun gündemde olduğunu ifade ederek, "Bu işbirliği bizim için önemli, ancak Türkiye'nin bazı ciddi kaygı ve endişeleri var" dedi. Davutoğlu, konutunda NATO Genel Sekreteri Anders Fogh Rasmussen ile görüşmelerinin ardından ortak bir basın toplantısı düzenledi. NATO Genel Sekreteri Rasmussen ile yaptığı görüşmede NATO-AB işbirliği konusunun gündemde olduğunu ifade eden Davutoğlu, "Bu işbirliği bizim için önemli, ancak Türkiye'nin bazı ciddi kaygı ve endişeleri var" diyerek, bu endişe ve kaygıları da NATO Genel Sekreteri ile paylaştıklarını söyledi. Davutoğlu, Rasmussen ile çok verimli bir görüşme yaptıklarını belirterek, 15 Ekim 2010 tarihi itibariyle NATO Genel Sekreter Yardımcılığı görevine başlayacak Büyükelçi Hüseyin Diriöz'ün bu göreve atanmasından dolayı duydukları memnuniyeti Genel Sekreter'e ilettiklerini söyledi. Rasmussen ile görüşmesinde Afganistan'daki son durumla ilgili görüş alışverişinde bulunduklarını anlatan Davutoğlu, Türkiye'nin ISAF bünyesinde görev yapan Kabil Bölge Komutanlığı görevini bir yıl uzattığını anımsattı. Türkiye'nin Afganistan'ın dostu olduğunu kaydeden Davutoğlu, Türkiye'nin Afganistan'ı tam kapasite ile desteklemeye devam edeceğini dile getirdi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu, NATO Genel Sekreteri ile ayrıca 14 Ekimde NATO dışişleri ve savunma bakanları toplantısı ve bu toplantıya hazırlıklar ile NATO'nun yeni stratejik konseptini ele aldıklarını kaydetti. ''NATO olarak ortak hedeflerimiz var ve bu konular üzerinde istişarelerde bulunmaya devam edeceğiz'' diye konuşan Davutoğlu, NATO'nun en büyük ortaklarından biri olan Türkiye'nin, NATO'yu ilgilendiren konularda Genel Sekreter Rasmussen'in daha başarılı olması için elinden gelen katkıyı vermeye devam edeceğini söyledi. -RASMUSSEN- Genel Sekreter Rasmussen de yeniden Ankara'da bulunmaktan memnuniyet duyduğunu ifade ederek, Davutoğlu ile çok yararlı bir görüşme yaptıklarını, Türk hükümetinin gösterdiği yakın ilgi ve işbirliği dolayısıyla müteşekkir olduğunu söyledi. Türkiye'nin NATO'ya yaptığı katkılardan dolayı teşekkür etmek istediğini kaydeden Rasmussen, Türkiye'nin Afganistan'a ciddi katkı sağladığını, bu çerçevede Türkiye'nin Kabil Bölge Komutanlığını 1 yıl uzatmasının da NATO'da memnuniyetle karşılandığını ifade etti. "Askerleriniz Afganistan'da çok iyi işler başarıyor. Gerçekten onlar fark yaratıyor" diyen Rasmussen, Türkiye'nin Afganistan ve Pakistan ile derin tarihi ilişkileri dolayısıyla bölgede ciddi katkı yaptığını belirtti ve "Türkiye bölge barışına ve istikrarına çok önemli katkıda bulunuyor" dedi. Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile NATO'nun geleceğini tartıştıklarını, gelecek ay Lizbon'da yapılacak zirvede yeni Strateji Belgesinin masada olacağını söyleyen Rasmussen, "Bu strateji belgesi NATO'nun gelecekte fonksiyonunun ne olacağını tanımlayacak" ifadesini kullandı. Rasmussen, "Eğer bölgemizde yer alan insanlarımızı korumak istiyorsak kapasitemizi artırmak zorundayız. Şu anda karşılaştığımız yeni sorunlara karşı terörizm, füze saldırıları, siber saldırılar gibi konularda halklarımızı daha etkin korumak istiyorsak bizim de hem organizasyonlarımızı hem de askeri yapımızı modernize etmemiz lazım. Strateji Belgesi bununla ilgili" diye konuştu. NATO Genel Sekreter Yardımcılığına atanan Büyükelçi Hüseyin Diriöz ile çalışmaktan memnuniyet duyacağını ifade eden Rasmussen, "Diriöz, NATO'nun modernizasyonu ve değişimi sürecinde çok önemli rol oynayacak" dedi. Toplantıda NATO-AB işbirliği konusunu ele aldıklarını kaydeden Rasmussen, işbirliğini güçlendirmenin NATO bünyesindeki tüm ülkeler için kazanç olacağını ve bu işbirliğinden Türkiye'nin de karlı çıkacağını söyledi. Genel Sekreter, Dışişleri Bakanı Davutoğlu ile bu konuda görüşmeye devam edeceğini sözlerine ekledi. Görüşme öncesinde çok sayıda Çevik Kuvvet polisinin Dışişleri Bakanı Davutoğlu'nun konutunun önünde güvenlik önlemi alması dikkati çekti.