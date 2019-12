-DAVUTOĞLU: CİDDİ BİR TIKANIKLIKLA KARŞI KARŞIYAYIZ İSTANBUL (A.A) - 05.03.2011 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Türkiye'nin, AB üyeliği sürecinde fasılların açılması bağlamında çok ciddi bir tıkanıklıkla karşı karşıya olduğunu belirterek, ''Ama bunun ötesinde artık AB'nin Türkiye'ye bakış açısında biz bir stratejik vizyonun egemen olmasını istiyoruz'' dedi. İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ve İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini ile Ortaköy Feriye Lokantası'nda ortak basın toplantısı düzenleyen Davutoğlu, iki değerli dostunu İstanbul'da ağırlamaktan büyük mutluluk duyduğunu belirtti. İsveç ve İtalya'nın Türkiye'yi, gerek AB sürecinde gerekse uluslararası platformlarda desteklediğini ifade eden Davutoğlu, Türkiye'nin İsveç ve İtalya ile dost ülke olduğunu kaydetti. Bugün birçok gelişmeyi değerlendirme imkanı bulduklarını bildiren Davutoğlu, şunları söyledi: ''Her şeyden önce Türkiye-AB ilişkileri üzerinde durduk. Bugün, Türkiye'nin AB'deki iki güçlü destekçisi İtalya ve İsveç ile gelişmeleri değerlendirdik. Ben kendileriyle AB İçişleri Konseyinin vizeye ilişkin aldığı kararla ilgili duyduğumuz hayal kırıklığını bir kez daha paylaştım. Her iki ülke de bize güçlü destek vermişlerdi ama maalesef bazı ülkelerin engellemesiyle vize muafiyetine yönelik görüşmelerin başlatılması kararı alınmadı.'' Davutoğlu, vize muafiyeti görüşmelerinin başlamasını beklediklerini ancak bunun mümkün olmadığını belirterek, ''Bu, AB'den gelen olumsuz mesajlara bir yenisini daha eklemiş oldu. Biz bu konudaki ısrarımızı sürdüreceğiz. İlkesel olarak başka ülkeye gösterilen tavırdan fazlasını istemiyoruz. Aynı tavrı istiyoruz, hangi kurallar uygulanmışsa onu istiyoruz. Bu konuda İtalya ve İsveç bize güçlü destek veriyor. Biz bütününden bu tavrı, anlayışı bekliyoruz. Dostlarımızın çabalarıyla ümit ediyoruz ki Türkiye-AB ilişkilerinde herhangi bir yeni tıkanma yaşanmaz, açılır'' diye konuştu. Son günlerde Ortadoğu'da yaşanan gelişmeleri de ele aldıklarını vurgulayan Davutoğlu, ''Bugün belki de dünyamızın, çevre bölgelerin en fazla ihtiyaç hissettiği iş birliği, Türkiye ve AB arasındaki iş birliğidir. Eğer Türkiye ve AB üyelikte çaba gösterirlerse, bu gelişmelere çok daha etkin bir şekilde katkıda bulunabilirler, çok daha etkin bir şekilde demokrasinin, insan hakları ve diğer temel değerlerin egemen olması konusunda çaba sarf ederler. Türkiye-AB ilişkilerinin güçlendirilmesi çok önem taşıyor'' dedi. -İTALYA DIŞİŞLERİ BAKANI FRATTİNİ- İtalya Dışişleri Bakanı Franco Frattini de önemli konuları görüştüklerini, neler yapılması gerektiğini konuştuklarını belirterek, ''AB'nin Türkiye'ye uyguladığı çifte standartla ilgili hayal kırıklığı yaşıyorum. Biz her zaman vize muafiyeti konusunda destekledik. Diğer ülkeler kabul edilirken, Türkiye'ye geldiğinde AB'nin isteksiz davrandığını görüyoruz. Biz bunu çifte standart olarak değerlendiriyoruz. Bu tutumun değişmesi için gereken her şeyi yapma konusunda anlaştık. Bu durum gelecekte AB'nin geleceği için olumsuzluklar yaratacak'' şeklinde konuştu. Frattini, Arap ülkelerinde meydana gelen gelişmeleri de ele aldıklarını, bu ülkeleri ziyaret ettiklerini, liderlerle görüşmeler yaptıklarını, demokratik süreci desteklediklerini ifade ederek, daha sonra bu ülkelere ekonomik destek verilmesi gerektiğini dile getirdi. Bu ülkelerde insani yardım çalışmalarını başlattıklarını ifade eden Frattini, kendi insanını katleden bir rejimin kesinlikle kabul edilemeyeceğini vurguladı. -İSVEÇ DIŞİŞLERİ BAKANI BILDT- İsveç Dışişleri Bakanı Carl Bildt ise Türkiye ile dost ülke olduklarını ve Türkiye'nin AB sürecini desteklediklerini söyledi. Bildt, İsveçlilerin Libya'dan tahliye edilmesi konusundaki gayretleri için Türkiye'ye teşekkür ederek, çok başarılı bir çalışma gerçekleştirildiğini kaydetti. Bir gazetecinin, ''Libya'ya yönelik ne gibi uygulamalar, ne gibi çalışmalar yapılıyor. Libya'ya müdahale konusunda neler düşünüyorsunuz?'' şeklindeki sorusu üzerine Davutoğlu, Libya krizini çok yakından takip ettiklerini, birçok aşamada bu krizin insan kayıplarına yol açmadan, Libya'nın siyasi bütünlüğünü koruyacak, Libya'daki halkın taleplerini karşılayacak şekilde çözülmesi gerektiğini düşündüklerini kaydetti. Bu çerçevede büyük bir tahliye hareketi yaptıklarını, şu ana kadar 22 bin 800 Türk ve 4 bin 800 yabancının Libya'dan tahliye edildiğini anlatan Davutoğlu, 4 bin 800 yabancının 65 farklı ülkenin vatandaşı olduğunu vurguladı. -''LİBYA HALKININ TALEPLERİ ÖNEMLİ''- Ayrıca Mısır'a bir gemi ve bir firkateyn tahsis ettiklerini kaydeden Davutoğlu, şöyle devam etti: ''Bunları, Mısır vatandaşlarının Libya'dan çıkışları ve Mısır'a salimen ulaşmaları için tahsis ettik. İkinci aşamada, insani yardım boyutuna ağırlık veriyoruz. Çok kapsamlı bir insani yardım projesini devreye soktuk. Yarından itibaren Bingazi'ye bu yardımların ulaşması için harekete geçmiş olacağız. Libya'daki durumun daha da kötüleşmesinden kaçınılması lazım. Libya'daki iç çatışmaları mümkün olduğunca azaltıcı bir yol benimsemek lazım.'' Bu çerçevede atılacak adımları, müttefik ve komşu ülkelerle değerlendirdiklerini vurgulayan Davutoğlu, ''Gerçekten buna ihtiyaç hissedilirse, Libya halkından talep gelmesi halinde ve Libya halkının iradesiyle uygulanabilecek, BM kararıyla uygulanabilecek hususlar. Dolayısıyla Libya halkının iradesiyle atılacak adımlara önem veriyoruz, NATO ya da BM'yle...'' diye konuştu.