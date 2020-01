Davutoğlu: CHP Türkleri, HDP Kürtleri dinden soğutmak istedi

Başbakan Ahmet Davutoğlu, partisinin Iğdır'da düzenlediği seçim mitinginde konuştu. Konuşmasına, mitinge katılanları Azerice selamlayarak başlayan Davutoğlu, sıklıkla ana muhalefet partisi CHP'yi eleştirdi. CHP'nin iktidarda olduğu dönemde Ahıska Türklerine sınırı kapattığını, şimdi de Suriyelileri kovmak istediğini söyleyen Davutoğlu, İsrail-Filistin konusunda da CHP ile HDP'nin aynı noktada durduğunu iddia etti.

Davutoğlu'nun konuşmasının öne çıkan kısımları şu şekilde:

Yahşi gelmişem, yahşi giderem inşallah. Bizden hesap sormaya kalktılar 100 yılın hesabını. Hesap sormaya kalkarsak Kafkaslarda çok hesap sormamız gerekir. Çerkezlere Çeçenlere ne oldu dememiz gerekir? Azerilere Hocalı'da ne oldu dememiz gerekir? Kırım Tatarlarına ne oldu dememiz gerekir.

'Kılıçdaroğlu'nu yuhalamayın'

Ağrı Dağı'nın eteğinden sesleniyorum. Gelin yepyeni bir Kafkasya kuralım. refah bölgesi, enerji bölgesi, adalet bölgesi olan bir kafkasya kuralım. İşte biz böyle bir çağrıyı hem kafkas milletlerine, hem balkan milletlerine, hem ortadoğu milletlerine sunduk. Bizim dinimiz barış dinidir, selam dinidir. Bizde hiçbir şekilde şiddet ve nefret dili yoktur. Ama herkeste bilsin ki eğer bir yerde bir zulüm karşısında, ha bu ağrı dağı kadar dimdik dururuz.

Kılıçdaroğlu dün de buradaydı. Yuhalamayın, söyledim her zaman. Tekrar suriyelilerden şikayet etti, onları geri göndereceğiz diyor. Tarih 1944. Can kardeşlerimiz Ahıska Türkleri sürülürken, onlardan 146 tanesi Moraltan Köprüsü'nden Türkiye'ye özgürlük için yürüdüler. Zannettiler ki onları bekleyen gardaşları var. Doğru, ama yönetimde CHP vardı, sınırı kapattı. Anadolu onları beklerken, biz, "çırpınırdı Karadeniz" diye ağıtlar yakarken, o yiğit insanlar, öldürüldüler. Bu 146 yiğit, Türk askerinin gözü önünde şehit edildi. Buradan Azerbaycan'daki can kardeşlerime ve Iğdırlılara soruyorum. Azeri şair, yüreği yanan şair dedi ki: "Bizi siz öldürün vermeyin Rus'a, Yakışmaz Türklüğe sığmaz namusa."

'Sünni kardeşlerimiz ne kadar aziz ise, Alevi, Caferi, Şii kardeşlerimiz de o derece azizdir'

Kılıçdaroğlu'na kalsa Kobani'den gelen kardeşlerimizi IŞİD'e teslim ederdi. Şimdi yürekleri dik başı dik. Evet bu faşizmdir. Esed faşizmine teslim edecekti. Bütün Ortadoğu'ya Balkanlara barış gelsin. Ama biz zalime biz hiçbir zaman mazlumu teslim etmedik, etmeyeceğiz.

Birileri 77 milyonun arasına fitne sokmaya çalışıyor. Bizim için Sünni Şii ayrımı yoktur, hepimiz müslümanız. Bizde mezhep ayrımı yok ve bizim için Türk Kürt, bütün Anadolu'daki her bir vatandaşımız için, bizim için her yer Türkiye. Bu benim yirminci mitingim, hiç yorgunluk hissetmiyorum. İsterseniz sabaha kadar da dururuz. Çözüm süreci olarak devam eden sürecin esası 78 milyonu kardeş yapmaktır. Bu topraklarda mezhebi dolayısıyla kimse farklı görülemez. Sünni kardeşlerimiz ne kadar aziz ise, Alevi, Caferi, Şii kardeşlerimiz de o derece azizdir. Türk, Kürt, Boşnak, Arnavut, her bir Türkiye Cumhuriyeti vatandaşı azizdir.

Bunlar aynı tastan içiyorlar biliyor musunuz? HDP eşbaşkanı Kudüs Yahudilerin diyor, CHP de niye İsrail ile dost olmuyoruz diyor. Be hey gafil, bunu bilmiyorsan Mavi Marmara şehitlerine sor. Mescidi Aksa'daki postallara karşı direnen yiğit Filistinlilere sor. Bizim kimseyle davamız yok. Ama bizim kutsalımıza kim dokunursa nerede dokunursa, işte ağrı dağı burada. Ağrı dağı gibi dik durmazsak tarih de millet de Allah da affetmez.

'6-7 Ekim'i yaşadıktan sonra bu vandallara bu güzelim şehirleri bırakır mısınız?'

Gezi provokasyonu bizi engelledi mi? Durdurabildiler mi? Daha sonra 17-25 Aralık paralel çeteyi devreye soktular. Durdurabildiler mi? 30 Mart'ta millet dersini verdi. Bugün barış türküsü çığıran Demirtaş, açıkça sokaklara inin diye birtakım tweet'ler attılar. 6-7 Ekim'i yaşadıktan sonra bu vandallara bu güzelim şehirleri bırakır mısınız? Bir daha terörü şiddeti yaymak isteyenlere fırsat verir misiniz? Yasin Börü kardeşimiz gibi, bu ülkenin saf evlatlarının dördüncü kattan atılmasına izin verir misiniz?

Bütün HDP'ye söylüyorum, ya demokrasiyi seçeceksiniz ya silahı. İkisi birden olmaz. Yok ama silah elimde olsun, baskı yapayım, millet üzerinde demokrasi kılıcını tutup, sandık oyunlarına gideyim derseniz buna bu millet izin vermez. Bu HDP var ya tek parti döneminin CHP'si gibi. Bir tek ben olacağım diyor. Bir de milletin diniyle diyanetiyle uğraşıyor. Aynen CHP. Birisi Türkleri dininden soğutmak istedi, biri de Kürtleri kopartmak istedi. Hala marksist leninist düşünceyle hareket ediyorlar. Kılıçdaroğlu dün buraya gelmiş ama kimse duyamamış. o gelir kendisinin getirdiği kişilere hitap eder.