Davutoğlu, CHP ile koalisyonu MYK'ya sordu: Yüzde 70 anlaşırız ama iş yüzde 30'da düğümleniyor

Başbakan ve AKP Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, pazartesi günü CHP Genel Başkanı Kemal Kılıçdaroğlu ile yapacağı görüşme öncesinde kurmaylarıyla bir araya geldi. CHP’nin şartlarını masaya yatırıp koalisyon olasılığını değerlendirildiği MYK toplantısı 5 saat 40 dakika sürdü. Edinilen bilgiye göre toplantıda, “Yüzde 60-70’i olabilir, bunlarda öyle ya da böyle bir şekilde anlaşırız. Ancak kalan yüzde 30’unda anlaşmak zor. Zaten iş de bu yüzde 30’da düğümleniyor. Eğer pazartesi günkü görüşmede de bu sorun aşılamazsa bu şartlarla anlaşmak da zor, ortaklık da” görüşü öne çıktı.

Hürriyet’te yer alan habere göre, toplantıda, işi düğümleyen başlıklar arasında da ağırlıklı olarak Suriye konusu başta olmak üzere dış politikadaki ciddi yaklaşım farklılığı ile eğitim konusundaki taleplere dikkat çekildi. CHP’nin eğitim sistemi önerisine ilişkin, “bu imam hatiplerin kapanmasını gündeme getirir” kaygısı dile getirilirken, görüşmelerde doğrudan gündeme gelmeyen cumhurbaşkanının konumuyla ilgili de CHP’nin ileride takınabileceği tavra ilişkin endişeler dillendirildi.

CHP ile ciddi bir müzakere süreci sonucunda bu konularda bir orta yol bulunabileceği, bu durumda koalisyon seçeneğinin denenebileceğini söyleyenlerin yanı sıra, bu olasılığa sıcak bakmayıp CHP’nin koalisyon niyetine ilişkin kuşkusunu dile getiren bazı MYK üyeleri ise, “CHP’den bu konuda farklı şeyler söyleniyor. Bütün bunlara bakıldığında onların da bu konudaki samimiyeti konusunda soru işaretleri ortaya çıkıyor” dediler. Toplantıda MHP ile koalisyon ya da azınlık hükümeti formülü çerçevesinde görüşülerek bu yolun da denenmesini isteyen üyeler de oldu.

Seçenekler tükendiğinde seçimin kaçınılmaz olduğuna dikkat çeken bu üyelerin olası seçime iktidarlarında gidilmesi için her seçeneğin denenmesi gerektiğini de savundular. Davutoğlu’nun da CHP ile olmayacağı ortaya çıktığında MHP Genel Başkanı Devlet Bahçeli ile görüşebileceğinin sinyalini verdiği öğrenildi.

CHP’nin şartlarını parti politikaları açısından MYK’sında masaya yatıran Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşeceği pazartesi günü sabah da Bakanlar Kurulu’nu toplayarak bu şartları hükümet politikaları açısından değerlendirecek. Davutoğlu, Kılıçdaroğlu ile görüşmeye de bu toplantının ardından gidecek. İki lider akşam yemeğinde koalisyon olasılığını değerlendirip bu konudaki kararlarını netleştirecekler.