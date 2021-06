Davutoğlu: Çekildiğiniz fildişi kulelerden çıkıp halkın hâlini anlayın ve derhal acil tedbir paketi açıklayın

Gelecek Partisi Genel Başkanı Ahmet Davutoğlu, destek paketi açıklanmadan tam kapanmaya geçilmesini eleştirerek, “Artık yeter! Milletin sabrı tükeniyor. Çekildiğiniz fildişi kulelerden çıkıp halkın halini anlayın ve derhal acil tedbir paketi açıklayın. Bu tedbir paketini de 3-5 yandaşa peşkeş çekeceğiniz bir paket haline dönüştürmeyin” dedi.

Davutoğlu, tam kapanmada 3 çocuklu bir aileye 3500 TL, yetişkinlere ise 1000'er TL yardım yapılması gerektiğini söyledi.

Davutoğlu, iktidara seslendiği videoda şunları söyledi:

“Her geçen gün artan, geçim sıkıntısına bağlı intihar haberleri, hepimizin yüreğini dağlıyor. Dört gün üst üste siftah yapmadan dükkanı kapatan esnafın intihar öncesi yayınladığı mesajlara, ülkemizin farklı köşelerinden gelen intihar görüntülerine, artık insan yüreğinin dayanması mümkün değil. Hepimiz ama başta iktidardakiler, çok ciddi bir muhasebe yapmak zorundalar. Geçen sene pandemi başladığında uyarmıştık. Bu süreçte akıl dışı ekonomi politikalarını terk edin ve dar kaynakları geçim sıkıntısı çeken esnafa, çiftçiye, işsize, işçiye ayırın demiştik. Yapmadılar."

"3 çocuklu bir aileye en az 3500 liralık net doğrudan hibe yardımı yapın dedik"

"Son olarak 18 günlük kapatma kararı alındığında da yine uyardık. Kapatma kararından önce destek paketi hazırlayın, esnafın bütün kiralarını ve faturalarını ödeyin. Çiftçiye tohum, gübre, yem yardımı yapın. İşsize, sosyal yardıma muhtaç ailelere hiçbir ayrım gözetmeden, hepsine belirli bir hayat standardında destek olun dedik. Kapatma kararı açıklandığı gün ise bizzat bir mesajla bütün ihtiyaç hisseden ailelere, başvuruya gerek kalmaksızın yetişkinlere 1000’er lira çocuklara 500’er lira yani 3 çocuklu bir aileye en az 3500 liralık net doğrudan hibe yardımı yapın dedik. Yapmadılar. Son olarak Aile ve Sosyal Politikalar Bakanı 2 milyon aileye 1.100 lira destek verileceğini ilan etti."

"1100 lirayla bir hane nasıl geçinecek? Çocuklarının ceplerine harçlık mı koyabilecekler?"

"Şimdi soruyorum ve ellerini vicdanlarına koyarak cevap vermelerini istiyorum. 1100 lirayla bir hane nasıl geçinecek? Faturalarını mı ödeyecek? Mübarek Ramazan gününde iftar, sahur sofralarını mı hazırlayacak? Çocuklarının ceplerine birer harçlık mı koyabilecekler? Biz onun için her bir aileye açlık sınırının üstünde bir standartta destek verilsin dedik. Yapmadılar.”

"Milli gelirimizin sosyal yardıma ihtiyaç hisseden halka, esnafa, işsize, çiftçiye ayırın"

Açıklanan sosyal destek paketinin yeterli olmadığını belirten Davutoğlu, ABD ve Avrupa ülkeleri gibi milli gelirin makul bir miktarının sosyal desteğe ayrılması gerektiğini dile getirerek, şöyle konuştu:

“2 milyon aileyi nasıl seçeceksiniz? Hangi kritere göre bu 2 milyon aileye karar vereceksiniz? 2 milyon aile, şu anda Türkiye’de sosyal desteğe muhtaç ailelerin sayısına bakıldığında çok asgari düzeyde bir rakam. Yapacağınız her seçim yeni soruları beraberinde getirecek. Halbuki biz demiştik ki ‘Başvuran her aileye, ihtiyaç duyan her aileye destek olun.’ Bütün ülkeler bunu yaptı. ABD, milli gelirinin yüzde 24’ünü buna ayırdı. Avrupa ülkeleri yüzde 10, 15’ini buna ayırdı. Siz bir yıl boyunca sadece yüzde 1,1’ini ayırdınız. Yine soruyoruz. Geçen sene 1000 lira destek vereceğiniz söylediğiniz ama ben alanda gezdim. Arkadaşlarımız gezdiler. Birçok aile geldiler. Müracaat ettikleri halde 1000 liralık desteği alamadıklarını ifade ettiler. Geçen sene bu desteği veremezken bu sene nasıl vereceksiniz ve nasıl dağıtacaksınız?

Halkın duygularından kopmuş, empati duygusunu yitirmiş iktidar sahiplerine sesleniyorum. Artık yeter! Milletin sabrı tükeniyor. Çekildiğiniz fildişi kulelerden çıkıp halkın halini anlayın ve derhal acil tedbir paketi açıklayın. Bu tedbir paketini de 3-5 yandaşa peşkeş çekeceğiniz bir paket haline dönüştürmeyin. Milli gelirimizin makul bir miktarını doğrudan sosyal yardıma ihtiyaç hisseden halka, esnafa, işsize, işçiye, çiftçiye ayırın. Derhal dağıtın. Mübarek Ramazan gününü cehenneme çevirmeyin.”