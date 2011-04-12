-DAVUTOĞLU, ÇAVUŞOĞLU İLE GÖRÜŞTÜ ANKARA (A.A) - 12.04.2011 - Avrupa Konseyi Parlamenter Meclisi (AKPM) Başkanı ve AK Parti Milletvekili Mevlüt Çavuşoğlu, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı olan Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu ile Strasburg'da görüştü. AKPM Başkanının Ankara ofisinden yapılan yazılı açıklamada, Çavuşoğlu ile Davutoğlu'nun görüşmesinde, Türkiye'nin dönem başkanlığı sırasında gerçekleştirilen çalışmalar hakkında fikir alışverişinde bulunuldu. Açıklamaya göre, Avrupa Konseyi Bakanlar Komitesi Dönem Başkanı Ahmet Davutoğlu'nun AKPM Genel Kurulu'na hitabından önce gerçekleştirdiği konuşmasında; Türkiye'nin Dönem Başkanlığı öncelikleri ile AKPM Başkanı olarak kendi önceliklerinin aynı doğrultuda olmasının memnuniyet verici olduğunu ifade eden Mevlüt Çavuşoğlu, Ahmet Davutoğlu tarafından Avrupa Konseyi'nin başta Avrupa Birliği olmak üzere diğer uluslararası organizasyonlar ile ilişkilerinin geliştirilmesi için yürütülen çabaların övgüye değer olduğunu söyledi. Türkiye'nin Dönem Başkanlığı sırasında Avrupa Konseyi'nin reform sürecinde önemli gelişmeler kaydedildiğini söyleyen AKPM Başkanı Çavuşoğlu, bu alanda AKPM olarak kendi reform sürecini başlatarak katkı sağladıklarını ifade etti. Önümüzdeki günlerde Avrupa İnsan Hakları Mahkemesi'nin (AİHM) reform süreci için Çeşme'de toplanacak olan konferansa da atıfta bulunan Mevlüt Çavuşoğlu, Türkiye'nin Dönem Başkanlığı önceliklerinden olan AİHM'nin reform sürecinin devamı niteliğindeki bu konferansa, AKPM olarak kendilerinin de katkıda bulunacaklarını ekledi.