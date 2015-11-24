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Dünya
Deutsche Welle

Davutoğlu Cameron'ı aradı

24 Kasım 2015 21:11

Davutoğlu'nun İngiltere Başbakanı David Cameron'ı aradığı bildirildi. Cameron da Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili olarak Türkiye'ye uyarıda bulundu.

İngiltere Başbakanı David Cameron, Rus uçağının düşürülmesi ile ilgili açıklamasında Türk hükümetinden Kremlin'le iletişimini sürdürmesini istedi.

Cameron'ın bürosundan yapılan açıklamada, Türkiye Başbakanı Ahmet Davutoğlu'nun Cameron'ı aradığı ve Cameron'a Rus uçağını düşürmeden önce "defalarca" uyardıklarını ilettiği belirtildi.

Cameron'ın da mevkidaşı Davutoğlu'ndan gerilimin devam etmesini görüşmeler yoluyla engellemesini rica ettiği ifade edildi.

Davutoğlu ve Cameron'ın 29 Kasım'da Brüksel'de Avrupa Birliği ile Türkiye arasında mülteci krizi konusunda yapılacak zirvede bir araya gelmesi bekleniyor.

Haber, değiştirilmeden kaynağından otomatik olarak eklenmiştirDeutsche Welle

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