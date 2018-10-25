Davutoğlu: Bursa'ya referansta bulunmadan tarihimizi anlamak mümkün değil

BURSA, (DHA)- BURSA\'ya gelen eski başbakanlardan Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, Uludağ Üniversitesi\'nde \'Duruş konuşmaları; bilgi, bilinç ve ahlak\' konulu konferansta öğrencilere seslendi. Davutoğlu, \"Bursa\'ya referansta bulunmadan bizim tarihimizi anlamak mümkün değildir. Onun için değerli öğrenciler, size ilk tavsiyem; Bursa\'nın dizinin dibine çökün ve Bursa\'dan irfan, hikmet dersi alın\" dedi.

Uludağ Üniversitesi Siyaset Bilimi ve Kamu Yönetimi Topluluğu\'nun düzenlediği konferansa öğrenciler yoğun ilgi gösterdi. Prof. Dr. Ahmet Davutoğlu, geçmişte çok sayıda hocasının bulunduğunu, şehirlerin de bir bakıma kendisine hocalık yaptığını vurguladı. Davutoğlu, şöyle konuştu:

\"Yazdığım \'Medeniyetler ve Şehirler\' kitabımın girişinde iki hocamı yâd edeceğim; Konya ve İstanbul. Ama sadece bu iki hoca değil, birçok şehrin rahle-i tedrisinden geçtik. Daha önce geldiğimde Bursa\'ya \'Ulu Şehir\' demiştim. Bu kentin sıfatı budur. Dünyanın çok değişik ve beni çok etkileyen mekanlarında bulundum. Ancak Bursa Ulu Camii, başlı başına özel bir mekandır. Dünyanın şehirle bütünleşmiş çok sayıda dağında ve denizinde bulundum. Ama Bursa Uludağ, bulunduğu şehre kimlik veren özel bir mekandır. Camisi ulu, sırtını verdiği dağ ulu ve 6 asır süren devletimizin başlangıç anlamında ulusu Osman Gazi de burada, Orhan Gazi de burada. Anadolu\'da irfanımızın en önemli temsilcilerinden, ulularından Emir Sultan da burada. Süleyman Çelebi de, Eşrefoğlu Rumi de, Üftade Hazretleri de ve daha niceleri burada. Siyasetimize bakın, Bursa\'yı görürsünüz. İrfanımıza, kültürümüze bakın, Bursa\'yı görürsünüz. İktisadımıza bakın, İpek Yolu\'nun ipek ile anılan bir şehri olarak Bursa\'yı görürsünüz. Bursa\'ya referansta bulunmadan bizim tarihimizi anlamak mümkün değildir. Onun için değerli öğrenciler, size ilk tavsiyem; Bursa\'nın dizinin dibine çökün ve Bursa\'dan irfan, hikmet dersi alın.\"

Konferansın ardından öğrenciler, Davutoğlu\'na plaket sundu.



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