Davutoğlu: Bugün Suriye için sınav günüdür

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, Arap Birliği'nin Suriye'ye verdiği zamanın bugün dolacağını söyleyerek, "Uluslararası gözlemciler oraya gitmeli. Bugün Suriye için bir sınav günüdür" dedi.





Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu, İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi di Sant'Agata'yla Hilton Otel'de 8. Türk-İtalyan Forumu'nun açılışında birer konuşma yaptı. İki bakan, Suriye'deki son durumu değerlendirdi.



"Suriye'de akan kana tahammülümüz kalmamıştır" diyen Davutoğlu, Esad yönetiminin bugün vereceği kararla iyi niyet sahibi olup olmadığını göstereceğini belirtti.

'Arap Birliği toplantısına katılacağım'



Suriye'nin Arap Birliği'nin "uluslararası gözlemcilere izin verme" teklifini kabul etmemesi halinde Arap Birliği dışişleri bakanlarının önümüzdeki pazar günü Mısır'ın başkenti Kahire'de toplanarak yaptırımları görüşeceğini dile getiren Davutoğlu, bu toplantıya kendisinin de katılacağını vurguladı. Davutoğlu, "Suriye'de akan kana ne bizim, ne Arap Birliği'nin ne de dünyanın tahammülü kalmıştır" şeklinde konuştu.

'Suriye'de demokratik unsurları destekleyeceğiz'



İtalya Dışişleri Bakanı Giulio Terzi di Sant'Agata da, Suriye'de bir trajedi yaşandığını söyledi. Suriye'deki şiddet olaylarının bölgede dengelerin bozulmasına neden olduğunu savunan İtalyan Bakan, Suriye'de demokratik unsurlara desteğe devam edeceklerini söyledi.

Rusya'dan Fransa'ya 'Suriye resti



Suriye'nin 'kınama, yaptırım ve baskı değil" uluslararası diyaloga ihtiyacı olduğunu belirten Rusya ise, Fransa'dan "insani koridor" teklifine açıklık getirmesini istedi.



Uluslararası gözlemcilerin ülkeye girmesini sağlayan protokole bugün imza atmaması halinde Arap Birliği, Suriye'ye bir dizi yaptırım uygulamak için harekete geçecek. Arap Birliği'nin kararı öncesi Suriye yönetimine Rusya'dan bir destek daha geldi. Rusya Dışişleri Bakanlığı sözcüsü Alexander Lukaşeviç, Suriye'nin daha fazla yaptırıma değil uluslararası diyaloga ihtiyacı olduğunu söyledi.



Fransa'nın "insani koridor" teklifini de değerlendiren Rus sözcü, "Bu konuda herhangi bir pozisyon almadan önce Fransa'nın teklifine açıklık getirmesini istiyoruz" dedi.

Almanya da Fransa'nın teklifine soğuk



Almanya Dışişleri Bakanı Guido Westerwelle de dün yaptığı açıklamada, Fransa'nın Suriye için "insani koridor" teklifine sıcak bakmadıklarını belirterek, bunun Suriye'ye komşu ülkeler tarafından da kabul edilmeyebileceğini söylemişti. Westerwelle, Suriye halkını korunması için Türkiye'yle işbirliğinin önemli olduğuna işaret etmişti.

Davutoğlu'na Suriye telefonu



Almanya Dışişleri Bakanı Westerwelle, bu açıklamayı yaptıktan sonra Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu'nu telefonla arayarak, Suriye ve Ortadoğu konusunda görüş alışverişinde bulundu. Davutoğlu'nun önümüzdeki hafta Almanya'ya göçün 50.yıldönümü nedeniyle bu ülkeye gideceği belirtildi.

Esad'a verilen süre bugün doluyor



Arap Birliği, Suriye'ye uluslararası gözlemcilerin ülkeye girmesine izin vermesi için verdiği 1 günlük süre bugün doluyor. Arap Birliği'nin Mısır temsilcisi Afifi Abdel Vahab, Suriye'nin uluslararası gözlemcilerin ülkeye girişine izin vermemesi durumunda ekonomik yaptırımların gündeme geleceğini söylemişti.



Protokole imza atmaması halinde Suriye'ye sivil uçuşların yasaklanması ve Suriye Merkez Bankası ile ilişkilerin dondurulması şeklinde gerçekleşebileceği belirtiliyor.



Suriye'nin öneriyi kabul etmemesi durumunda Arap Birliği ekonomik ve sosyal konseyi yaptırımları görüşmek için cumartesi günü toplanacak, ardından pazar günü de dışişleri bakanları biraraya gelecek.



