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Davutoğlu: Bugün, 90'lı yıllarla karşılaştırılamaz, o dönem ana dilde ağıt yakılamıyordu!

'Bu operasyonlarımız kesinlikle, hiçbir şekilde 90’lı yılların güvenlikçi anlayışıyla ilişkilendirilemez. O dönemde faili meçhuller vardı'

13 Eylül 2015 01:09

Başbakan Ahmet Davutoğlu, PKK’ya yönelik operasyonlar için, “90’lı yılların güvenlikçi anlayışıyla ilişkilendirilemez. O dönemde faili meçhuller vardı, kendi anadilinde ağıt yakamayanlar vardı” dedi.

AKP’nin 5’nci Olağan Kongresi’ndeki konuşmasına ‘şehitler için fatiha’ okutturarak başlayan Davutoğlu, Cumhurbaşkanı Tayyip Erdoğan ve partinin diğer kurucularından Abdullah Gül ve Bülent Arınç’a selam gönderdi.

Salondakileri selamlarken, “Türkiye’de olağanüstü bir durum varmış gibi yansıtmaya çalışıyorlar” diyen Davutoğlu, AKP’ye karşı tuzaklar kurulduğunu savunarak, bunların boşa çıkarılmasını istedi.

20 Temmuz’dan sonra ‘çakalların meydana çıktığını’ ve bunun karşısına da ‘Anadolu yiğitleriyle AKP kadrolarının çıktığını’ savunan Davutoğlu, “Bu ülkeyi kimseye bırakmayız. Terör örgütlerinin baskı ve zulmüne izin vermeyeceğiz. Hiç kimsenin kimliğine diline karşı ayrımcı bir tutum takınılmadı. Biz 14 yıllık demokratik yönetim üzerinden ‘demokrasi’ diyoruz” dedi.

“Türkiye kendi içindeki hainlerle de kendi dışındaki hasımlarla da mücadele etme güç ve kudretine sahiptir” diyen Davutoğlu, PKK’ya yönelik son operasyonları şu sözlerle değerlendirdi:

“Bu operasyonlarımız kesinlikle, hiçbir şekilde 90’lı yılların güvenlikçi anlayışıyla ilişkilendirilemez. O dönemde faili meçhuller vardı, o dönem kendi anadilinde ağıt yakamayanlar vardı.”

 

 

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