Davutoğlu bu konut için 18 ayda 702 bin lira ödedi

T24 - Dışişleri Bakanı Ahmet Davutoğlu için kiralanan villanın aylık ücretinin, 39 bin lira olduğunun ortaya çıkması muhalefeti kızdırdı. CHP İstanbul milletvekili Mehmet Sevigen ‘’Ben bu paraya İstanbul boğazında taksitle yalı satın alırım’’ dedi.







Cumhurbaşkanı Abdullah Gül’ün Dışişleri konutunda ikamet etmesi nedeniyle Davutoğlu için, Ankara’nın Gaziosmanpaşa semtinde bir villa kiralanmıştı. 15 Temmuz 2009’da kiralanan villa için ödenen kira miktarı muhalefetin TBMM’ye verdiği önergeler sonucu ortaya çıktı. Davutoğlu villanın 2 yıl süreyle aylık 39 bin liradan kiralandığını açıkladı.



‘’Ben yalı alırım"

CHP İstanbul Milletvekili Mehmet Sevigen, GAZETEPORT’a yaptığı açıklamada, İstanbul boğazında aylık kirası 10 bin dolara yalı olduğunu belirterek ‘’ Boğazın en gösterişli yerinde bir yalının aylık kirası bile 10 bin dolar civarındadır. O parayı bana versinler, taksitle yalı satın alırım” dedi.

CHP İstanbul Milletvekili Çetin Soysal da, Dışişleri Bakanı’nın bir konutu olmasına rağmen Davutoğlu’nun neden kirada oturduğunu anlayamadığını söyledi ve “ Yıllardır köşke tadilat yapılıyor, bir türlü bitmiyor. Cumhurbaşkanı, Dışişleri Bakanının konutunu işgal ediyor. Bunun adı kamuyu zarara uğratmaktan başka bir şey değildir. İstanbul’un boğaza nazır en güzel bölgelerinde bile bu düzeyde kiralar yoktur. Lüks yalılarda bile yoktur” diye

konuştu.



18 ayda 702 bin lira ödendi

Davutoğlu’nun oturduğu villa, Ankara’nın lüks semtlerinden Gaziosmanpaşa Kırlangıç Sokak’ta bulunuyor. Kod farkı ile birlikte 7 kattan oluşan havuzlu villada, yabancı konuklar da ağırlanıyor. Villa, Kayserili işadamı Ahmet Hattat’a ait bulunuyor. Aylık kirası 39 bin lira olan villa için 15 Temmuz 2009’dan bu yana geçen 18 ayda yakıt ve diğer masraflar hariç toplam 702 bin lira ödendi.

Öte yandan Başkent’in ünlü emlak müşavirlerinden Salim Taşçı, 39 bin liralık kira bedelinin bu villa için uygun olduğunu belirterek, “Aynı sokakta 200 metrekarelik bir dairenin kirası 5 bin dolar civarında” dedi.