Davutoğlu: Brunson ve Yücel cezaevinden jet hızıyla çıkarılıp geri gönderilmişti; hukuk, konjonktürden etkilenmemeli!

Dışişleri Bakanlığı ve Başbakanlığı döneminde, Sözcü yazarları Emin Çölaşan ve Necati Doğru'nun kendisini eleştirdiğini, Genel Yayın Yönetmeni Metin Yılmaz'ın da eleştirel başlıklar kullandığını hatırlatan Davutoğlu, bir kez bile müdahalesi ya da yorumu olmadığını kaydetti.

Davutoğlu, açıklamasını şöyle sürdürdü:

“Son dönemde hukukun konjonktürden etkilenen alan olması rahatsız edici bir durumdur. Rahip Brunson, Gazeteci Deniz Yücel konjonktüre göre cezaevinden jet hızıyla çıkarılıp ABD ve Almanya' ya gönderilmişti. Bu şahıslar ciddi suçlar işlemediyseler niçin cezaevindeydi? Yok eğer önemli suçlar işlediği için cezaevine konuldularsa, niçin serbest bırakıldı? Hukuk, konjonktürden etkilenmemeli, konjonktüre göre ceza değişmemeli. Kesinlikle, hukuk şartlardan etkilenmemeli.”

“SÖZCÜ' nün yönetici ve yazarlarının FETÖ' ye karşı tutumu açıktır. Hukuki durumda bunlar dikkate alınmalı. SÖZCÜ ve diğer basın kuruluşları hakkında objektif, hukuki kararlar verilmeli. Yargı, konjonktürden etkilenmemeli ve kararlarını özgür bir biçimde vermeli.”