Davutoğlu, Bosna ziyareti öncesi havalimanında düzenlediği basın toplantısında soru almadı

Bosna Hersek’e yapacağı ziyaret öncesi Esenboğa Havalimanı’nda basın toplantısı düzenleyen Başbakan Ahmet Davutoğlu Bosna ziyaretine ilişkin "Ferhadiye Camii, bizim girişimlerimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin katkılarıyla tekrar ayağa kalkıyor" dedi. Davutoğlu konuşmasının ardından soru almadan THY uçağı ile Bosna Hersek'e hareket etti.

Davutoğlu, yaptığı konuşmada, Bosna Hersek’in dost ve kardeş bir ülke olduğunu belirterek, "Evladı Fatihan dediğimiz, Devleti Aliyeyi Osmaniye’den bugünlere intikal eden kardeşlerimizin olduğu büyük acılar yaşamış bir ülkeden bahsediyoruz. Ümitlerini Türkiye’ye bağlamış, yönlerini Türkiye’ye dönmüş, Türkiye’de olan her olayı yüreğinde hissetmiş, Bosna Hersekli kardeşlerimizden bahsediyoruz. Bosna Hersek deyince, gönlümüzde hem o derin tarihi ilişkilerden kaynaklanan büyük bir muhabbet hem de 20-25 yıl önce yaşanan hüzün dolayısıyla kalbimize inen derin bir ayrılık hasretinden bahsederiz. Bu hüzün yıllarında Bosna Hersek’te çok acılar yaşandı ve o hüzün yıllarında da Türkiye’ye dönüp yönlerini hep Türkiye’den destek beklemişlerdi. O zaman bir akademisyen olarak Bosna Hersek ve Boşnak kardeşlerimizin davasına katkıda bulunmaya çalışmış ve çok sayıda Boşnak öğrencilerimle geleceğin kaderini oluşturmaya gayret etmiştik. Rahmetli Aliya İzzetbegoviç ile olan derin dostluğumuz hala zihnimde çok güçlü bir hatıra olarak mevcuttur" ifadelerini kullandı.

"O acı yıllardan bugünlere intikal eden en önemli hususlardan birisi, Bosna Hersek’teki kültürel mirasımızın ayakta kalması ile ilgili oldu. O savaş yıllarında, hüzün yıllarında, soykırım yıllarında sadece Boşnak kardeşlerimiz katledilmedi. Bizim oraya vurduğumuz mühür niteliğindeki tarihi eserler birer birer yıkıldı. Birçok eser tahrip edildi, tarih yerle bir edilmeye çalışıldı. Bu eserler arasında 3 eser vardı ki dikkat çekici. Birisi Mostar Köprüsü, diğeri Foça’daki Alaca Camii, üçüncüsü de bugün 23 yıl sonra ezan sesiyle buluşacak olan Ferhandiye Camii’dir. Gerek Alaca gerekse Ferhadiye Camii, bizim girişimlerimiz ile Türkiye Cumhuriyeti Devleti’nin katkılarıyla tekrar ayağa kalkıyor. 1993’te 7 Mayıs’ta, bu güzel eser, barbarlar tarafından dinamitlerle patlatılarak yıkıldı ve her bir taşı, nehre atılarak taşlarından dahi iz bırakılmamaya gayret gösterildi. İşte, bu eseri ayağa kaldıracağız. TİKA’nın destekleriyle, Bosna Hersek Konseyi Başkanı ve diğer yetkililerle birlikte ibadete açacağız. Ferhadiye Camii’nin ayağa kalkması balkanlardaki evladı Fatihan’ın ayağa kalkması anlamına gelir. Allah bir daha bu mübarek mekanların tahrip olacak çatışmalar göstermesin, ama bilinsin ki eğer böyle bir durum yaşanacak olursa artık 1990’lı yılların aksine Bosna Hersek’in arkasında dağ gibi duracak olan Türkiye Cumhuriyeti Devleti ve 78 milyonluk tek bir yürek olan milletimiz her zaman var olacak."

Davutoğlu, yurtiçi ve yurtdışı seyahatleri için kullandığı özel uçak ANA’yı bu seyahatinde kullanmadı. Davutoğlu, Bosna Hersek yolculuğunu THY’ye ait uçak ile yaptı.